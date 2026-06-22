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Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101
За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння
фото з соціальних мереж

«Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети», – заявили у Генеральному штабі

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони РФ, пише «Главком».

Сьгодні, 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по об’єкту високоточними крилатими ракетами повітряного базування.

За даними військових, підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї.

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Зокрема, завод випускав транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101, напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин «Заря-61М» у складі ракет 9М727 комплексу «Іскандер-К», а також діоди й транзисторні збірки для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцир-С1».

У Генштабі наголосили, що продукція підприємства безпосередньо використовується для виробництва високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України.

«Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети», – заявили у Генеральному штабі.

Там додали, що Сили оборони України й надалі системно знижуватимуть можливості російського військово-промислового комплексу.

«Далі буде!», – підсумували в Генштабі.

Главком розповідав, що Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка» розташований у Воронежі – одному з найбільших промислових центрів західної частини Росії. У регіоні також працюють інші підприємства, пов'язані з виробництвом продукції для оборонної галузі.

Станом на червень 2026 року у відкритих джерелах підтверджується щонайменше один попередній удар по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів «Сборка». У 2025 році підприємство вже атакували українські безпілотники. Тоді після нальоту близько десяти дронів у районі заводу було зафіксовано займання.

За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння. Зокрема, підприємство постачає окремі електронні компоненти для зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», крилатих ракет 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-К», а також крилатих ракет Х-101.

Нагадаємо, що однією з можливих цілей ракетного удару по Воронежу 22 червня могло стати це підприємство. Вдень того ж дня жителі міста повідомили про серію потужних вибухів, а в мережі з'явилася інформація про можливі ураження промислових об'єктів. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації, як і даних про масштаби можливих пошкоджень та наслідки атаки, російська влада наразі не оприлюднила.

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Теги: росія завод ракета озброєння

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