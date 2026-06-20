Apple Music назвав найпопулярнішого артиста за всю історію сервісу

Apple Music показав, хто насправді домінує у світовій музиці

До двадцятки лідерів за кількістю прослуховувань потрапили лише дві жінки, а перше місце дісталося канадському реперу

Стрімінговий сервіс Apple Music оприлюднив рейтинг найпопулярніших виконавців за всю історію платформи. Лідером за загальною кількістю прослуховувань став канадський репер Дрейк. Про це повідомляє «Главком».

Apple Music сформував список із двадцяти артистів, які зібрали найбільшу аудиторію за весь час існування сервісу. Другу сходинку рейтингу посіла американська співачка Тейлор Свіфт.

До першої п’ятірки також увійшли Future, YoungBoy Never Broke Again та Bad Bunny. Значну частину рейтингу склали представники хіп-хопу, репу та сучасної попмузики.

Примітно, що серед двадцяти найпопулярніших артистів платформи лише двоє жінок. Окрім Тейлор Свіфт, до списку потрапила Аріана Гранде, яка посіла 12-те місце.

Топ-20 найпопулярніших артистів в історії Apple Music виглядає так:

Дрейк;

Тейлор Свіфт;

Future;

YoungBoy Never Broke Again;

Bad Bunny;

Lil Baby;

The Weeknd;

Морган Воллен;

Каньє Вест;

Post Malone;

Тревіс Скотт;

Аріана Гранде;

Кріс Браун;

Кендрік Ламар;

Lil Durk;

Gunna;

Rod Wave;

Ед Ширан;

Джастін Бібер;

Eminem.

Аріана Гранде стала єдиною жінкою в другій десятці рейтингу. Вона випередила таких відомих виконавців, як Кріс Браун та Кендрік Ламар.

Водночас Тейлор Свіфт залишається єдиною жінкою, якій вдалося потрапити до першої десятки найпопулярніших артистів Apple Music.

Рейтинг базується на загальній кількості прослуховувань за весь період роботи сервісу. Apple Music не розкрив точні цифри для кожного виконавця, однак опублікував підсумковий список лідерів платформи.

Нагадаємо, раніше саміт G7 у французькому Евіан-ле-Бені привернув увагу користувачів соцмереж через відео, опубліковане на сторінці президента Франції Еммануеля Макрона. Для кожного з лідерів «Великої сімки» автори ролика підібрали окремий музичний супровід, що викликало активне обговорення в інтернеті.