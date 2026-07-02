Соломія Вітвіцька розповіла, як дізналася про свою вагітність за допомогою чату GPT

Соломія Вітвіцька поділилася розповіддю про складнощі на початку вагтіності

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, розповіла, як дізналася про вагітність за допомогою штучного інтелекту. Зірка поділилась, як радилася з ChatGPT, в інтервʼю виданню KP.ua, пише «Главком».

Перші симптоми вагітності Соломія Вітвіцька відчула, перебуваючи на роботі. Ведучій здався її стан дивним, тож вона звернулася за відповідями до штучного інтелекту. Так, ChatGPT порадив журналістці зробити тест на вагітність.

«Сиджу на роботі, а мене починає нудити. О 15-й годині я зазвичай іду поїсти, бо потім в мене вечірні ефіри, і щоб увечері не нападати на холодильник, то завжди обідаю. Намагаюся вичислити, чого мені так погано. Обід тоді мені не дуже зайшов, легше не стало. Почала переписуватися з ChatGPT, описала свої симптоми, і він мені каже: «Треба зробити тест», – згадала Соломія.

Увечері зірці стало ще гірше, та почався токсикоз. А згодом її наречений, нині чоловік, військовий Олексій, сходив у аптеку за тестом на вагітність. Того ж вечора пара дізналася, що вони скоро стануть батьками.

«А Олекса вирішив, він якимось дивним чином все відчував, що я знаю, в чому причина, просто хочу йому зробити сюрприз на День закоханих або на його день народження 25 лютого. Проте за тестом пішов. Так що ми разом все дізналися. Сюрприз для нього не вийшов, на відміну від мене», – пожартувала ведуча.

За словами майбутньої мами, перші тижні вагітності виявилися складними для неї через токсикоз. «Добре, що в мене тоді був в ТСН неефірний тиждень, бо увесь тиждень дуже погано себе почувала. Токсикоз був просто жахливий. Співчуття всім, хто його переживає, особливо якщо це ще й триваліший час, ніж було в мене. Це справді дуже складний період. В цей момент важлива підтримка всіх, хто поруч, бо тобі нічого не хочеться, світ не милий, як то кажуть», – зізналася журналістка.

Напередодні вагітності Соломія Вітвіцька зробила септопластику. Операція пройшла під наркозом, тож порушення із циклом ведуча повʼязала з цим.

«Справа в тому, що в грудні минулого року у мене була септопластика, я вирівнювала носову перегородку, операція була під наркозом. У мене була дуже довга і складна реабілітація. І тоді подумала, що в мене стався збій циклу через реакцію на наркоз, на стрес. Реально була впевнена, що просто організм дав збій», – розповіла вона.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька вагітна. Цєю новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.

До слова, Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка. Соломія Вітвіцька вирішила дізнатися про стать своєї першої дитини в колі друзів та колег. Тож журналістка влаштувала гендер-паті на роботі. Дійство знімали оператори каналу, де працює ведуча.