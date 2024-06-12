Нідерланди повідомили, коли в Україну надійдуть перші винищувачі

Уже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен:«Спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план»

Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, в інтерв'ю «Європейська правда».

За її словами, вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене «на потік».

«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план», – пояснила Оллонгрен.

Коментуючи підготовку інфраструктури до прийому літаків міністерка заявила, що «тут ми також рухаємося за планом».

«Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні. Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується отримати F-16», – зазначила Оллонгрен.

Очільниця Міноборони Нідерландів висловила припущення, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони «зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими».

«Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», – підсумувала вона.

Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.