Макрон поїде на зустріч з Трампом. Названо дату

Трампа раніше заявив, що незабаром, можливо вже в понеділок, 24 лютого, зустрінеться зі своїм французьким колегою

Президент Франції планує «донести голос європейців» та наголосити, що «майбутнє України не може вирішуватися без них»

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до Вашингтона відбудеться вже наступного тижня. Про це офіційно повідомив державний секретар Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, повідомляє видання Le Figaro у четвер, 20 лютого.

В ефірі телеканалу LCI він підтвердив слова президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що незабаром, можливо вже в понеділок, 24 лютого, зустрінеться зі своїм французьким колегою. Раніше у середу американські офіційні особи також повідомили, що візит Макрона очікується в Білому домі на початку наступного тижня.

За словами Аддада, президент Франції планує «донести голос європейців» та наголосити, що «майбутнє України не може вирішуватися без них». Він також висловив побоювання щодо можливого поспішного укладення перемир’я, яке може обернутися перемогою для президента РФ.

Державний секретар Франції переконаний, що Європа має низку козирів, які можна розіграти у нинішніх переговорах, які відбуваються у Саудівській Аравії. Аддад наголосив, що підтримка України з боку європейських країн «перевищує допомогу з боку США». Також, за його словами, серед важливих важелів впливу ЄС – економічний тиск на Росію та можливість надання гарантій безпеки Україні.

На фоні заяв Дональда Трампа, який назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів», Бенжамен Аддад категорично заперечив таку риторику. «Єдиний диктатор у цій війні – це Путін. Зеленський – герой», – сказав він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися. За його словами тепер це є частиною політики Сполучених Штатів Америки. Віцепрезидент погодився з словами Трампа щодо України, що війна повинна закінчитися. Проте, за його словами, зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Голос Америки».