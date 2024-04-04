Данія попередила про ризик падіння частин ракет у своїй протоці: подробиці від Reuters

Несправна пускова ракетна установка, що використовувалась під час тренувань ВМС Данії перекрила великий морський шлях у світі

Національне морське управління Данії в четвер опублікувало попередження про те, що судам слід уникати плавання через ключову частину протоки Великий Бельт – одного з найжвавіших морських шляхів у світі через ризик падіння фрагментів снарядів. Про це пише Reuters.

Протока Великий Бельт є основним морським проходом у Балтійське море. У цьому районі проходили військово-морські навчання. Активована, але несправна ракетна установка на судні ВМС Данії призвела до закриття повітряного простору та судноплавства в протоці Великий Бельт у четвер, повідомили данські збройні сили.

«Існує ризик падіння осколків ракети в цьому районі... Просимо судна не проходити через цю ділянку, (і) за необхідності спустити якір», – йшлось у повідомленні управління.

Великий Бельт є найбільшою з трьох датських проток, які пов'язують Каттегат і Балтійське море. Довжина протоки становить близько 60 км, ширина 18-30 км, найменша ширина – 3,7 км. Через протоку проходить корабельний фарватер понад 20 метрів завглибшки, що є найважливішим морським шляхом у Балтійське море.

До слова, частина винищувачів F-16 ВПС Данії вирушить в Україну. Решту, швидше за все, продадуть Аргентині, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен. За його словами, переговори ще ведуться. Уточнюється, що інформація про це тривалий час не розкривалася. США та компанія-виробник F-16 Lockheed Martin повинні схвалити використання літаків іншою країною, процес отримання дозволу зайняв час.