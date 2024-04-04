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Данія попередила про ризик падіння частин ракет у своїй протоці: подробиці від Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Данія попередила про ризик падіння частин ракет у своїй протоці: подробиці від Reuters
Несправна ракетна пускова установка перекрила жвавий датський морський шлях
фото із відкритих джерел

Несправна пускова ракетна установка, що використовувалась під час тренувань ВМС Данії перекрила великий морський шлях у світі

Національне морське управління Данії в четвер опублікувало попередження про те, що судам слід уникати плавання через ключову частину протоки Великий Бельт –  одного з найжвавіших морських шляхів у світі через ризик падіння фрагментів снарядів. Про це пише Reuters.

Протока Великий Бельт є основним морським проходом у Балтійське море. У цьому районі проходили військово-морські навчання. Активована, але несправна ракетна установка на судні ВМС Данії призвела до закриття повітряного простору та судноплавства в протоці Великий Бельт у четвер, повідомили данські збройні сили.

«Існує ризик падіння осколків ракети в цьому районі... Просимо судна не проходити через цю ділянку, (і) за необхідності спустити якір», –  йшлось у повідомленні управління.

Великий Бельт є найбільшою з трьох датських проток, які пов'язують Каттегат і Балтійське море. Довжина протоки становить близько 60 км, ширина 18-30 км, найменша ширина – 3,7 км. Через протоку проходить корабельний фарватер понад 20 метрів завглибшки, що є найважливішим морським шляхом у Балтійське море.

До слова, частина винищувачів F-16 ВПС Данії вирушить в Україну. Решту, швидше за все, продадуть Аргентині, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен. За його словами, переговори ще ведуться. Уточнюється, що інформація про це тривалий час не розкривалася. США та компанія-виробник F-16 Lockheed Martin повинні схвалити використання літаків іншою країною, процес отримання дозволу зайняв час.

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Теги: навчання Данія плавання

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