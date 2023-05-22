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Фінляндія розірвала газовий контракт з Росією

glavcom.ua
Фінляндія розірвала газовий контракт з Росією
У травні 2022 року «Газпром експорт» припинив поставки природного газу в компанію Gasum
фото з відкритих джерел

Згідно з рішенням суду, Gasum не була зобов'язана платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого Росією порядку оплати

Фінська компанія Gasum розірвала контракт з «Газпром експорт» на постачання природного газу. Про це йдеться на сайті компанії.

Відзначається, у квітні 2022 року «Газпром експорт» пред'явив вимогу про сплату поставок газу в рублях, а не в євро, проте Gasum не прийняла цю вимогу. У травні 2022 року «Газпром експорт» припинив поставки природного газу в компанію, і відтоді не відновлював їх.

Зазначається, що для розв'язання цього питання компанія Gasum передала справу в арбітраж, який виніс рішення на її користь. Згідно з рішенням суду, компанія не була зобов'язана платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого Росією порядку оплати. Крім того, арбітражний суд зобов'язав Gasum і «Газпром експорт» продовжити двосторонні переговори для врегулювання ситуації.

«Переговори між Gasum і «Газпром експорт» завершилися. Сторони не змогли врегулювати ситуацію у встановлений арбітражним судом термін, у зв'язку з чим 22 травня 2023 року Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу з ТОВ "Газпром експорт», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розірвання стосується тільки договору поставки трубопровідного газу. Довгостроковий контракт Gasum на поставку СПГ з «Газпром експорт» залишається в силі.

Нагадаємо, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Російський ультиматум щодо оплати газу в рублях Фінляндія не прийняла.

Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу.

 

 

 

Теги: газ Газпром Фінляндія

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