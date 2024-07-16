Ротації та виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський: «Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках»

Сьогодні, 16 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них.

Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич», – йдеться в повідомленні.

Також було обговорено тему озброєнь. «Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання», – додав президент.

Нагадаємо, як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, українські, і російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. ЗСУ відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка.