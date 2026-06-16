Москву атакують дрони: під ударом найбільший НПЗ російської столиці (відео)

Під удар міг потрапити Московський нафтопереробний завод у районі Капотня

У ніч проти 16 червня та вранці Москва і Московська область опинилися під масованою атакою безпілотників.

Російська влада заявляє про десятки збитих цілей, тоді як моніторингові канали повідомляють про пожежу на найбільшому нафтопереробному заводі російської столиці, пише «Главком».

Мер Москви Сергій Собянін протягом кількох годин повідомляв про роботу протиповітряної оборони та знищення безпілотників, що прямували до міста. За його даними, сили ППО нібито збили понад 30 дронів.

Водночас моніторингові ресурси повідомляли про численні безпілотники в небі над Москвою та Московською областю. За їхніми даними, під удар міг потрапити Московський нафтопереробний завод у районі Капотня – найбільший НПЗ російської столиці.

Також повідомлялося про задимлення в районі підприємства та заходи безпеки на об'єкті. На тлі атаки в московських аеропортах вводилися тимчасові обмеження на польоти, а екстрені служби працювали в місцях падіння уламків.

До слова, президент України Володимир Зеленський після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі лаконічно відповів на запитання журналістів про те, що б він хотів сказати російському агресору Володимиру Путіну після чергової масованої атаки. «Ми ще скажемо», – заявив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ, є загиблі і поранені.