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The Guardian: Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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The Guardian: Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів
За даними телемедичної служби Wisp, продажі екстреної контрацепції в США зросли втричі після перемоги Трампа на виборах
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Телемедична служба Wisp зафіксувала зростання запитів на екстрену контрацепцію на 300%

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США різко зріс попит на екстрену контрацепцію, а також абортивні й гендерно афірмативні препарати. Про це пише The Guardian із покликанням на дані медичних працівників.

Зокрема, на сайті провідного постачальника абортивних препаратів поштою Aid Access за кілька годин після оголошення результатів було зареєстровано понад п'ять тисяч запитів на препарати.

Схожа ситуація склалася по всій країні. Телемедична служба Wisp зафіксувала зростання запитів на екстрену контрацепцію на 300%, а сайт із пошуку абортивних препаратів Plan C – зростання трафіку на 625%.

«Очевидно, люди намагаються підготуватися до репродуктивного апокаліпсису, який ми очікуємо за президентства Трампа», – сказала співзасновниця Plan C Еліса Веллс.

Як пише видання, паніка стосується не лише побоювань щодо абортивних препаратів. Wisp повідомиляє, що продажі екстреної контрацепції зросли втричі, а запити на оптові пакети Plan B склали майже 90% від усіх замовлень. Водночас компанія Winx повідомила про продаж ушестеро більше доз Plan B, ніж за останні сім днів разом узяті.

«Жінки розумні. Ми бачимо, що відбувається, і захищаємо себе», – сказала співзасновниця Winx Синтія Плотч.

Однак усі медичні працівники, які спілкувалися з The Guardian, закликали пацієнтів не панікувати й запевнили, що продовжуватимуть надавати послуги, поки це буде законно. «Політики не зупинять доступ, і вони не зупинять нас», – підкреслила Еліса Веллс.

Нагадаємо, трансгендерна дочка Ілона Маска Вів'єн Дженна Вілсон вирішила покинути Сполучені Штати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Вона пояснила, що навіть за відсутності нових обмежень для трансгендерів у країні, суспільні настрої та підтримка Трампа залишаються для неї неприйнятними. 

Мапа президентських виборів у США

До відома, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

До слова, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

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Теги: ліки жінка аборт Дональд Трамп медицина США

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