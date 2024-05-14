ППО для України: США працюють над новими поставками

Один із союзників вже повідомив «гарні новини» щодо цього питання, втім, робота триває і надалі

США щодня спілкуються з союзниками щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Про це сказав під час брифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Одна з речей, які я роблю щодня – спілкуюся принаймні з одним, або й кількома союзниками щодо постачання додаткових батарей Patriot в Україну», – сказав він.

Радник президента США зазначив, що один із союзників вже повідомив про «гарні новини» щодо цього питання, втім, робота триває і надалі.

Крім того, за словами Саллівана, Сполучені Штати докладають зусиль, аби забезпечити Україну іншими системами протиповітряної оборони.

«Це розмови, яка тривають, це питання першочергового значення. Ми віримо, що є достатньо союзників, які могли б допомогти із цим», – наголосив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння на $400 млн у межах нового пакету військової допомоги.

До слова, Міноборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки та докладає зусиль, щоби доправити решту озброєння й техніку, зокрема з нового пакета допомоги.

Раніше Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати системи протиповітряної оборони Patriot Україні. Про це він розповів, виступаючи на засіданні Комітету збройних сил Палати представників.

За словами міністра, Вашингтон послідовно наголошував на важливості посилення системи ППО України, тому що вважає це пріоритетною потребою на тлі російських ракетних атак.