Нідерланди допоможуть Україні у відновленні критичної інфраструктури

За даними Світового банку, потреби України на відновлення становлять 411 мільярдів доларів

Уряд Нідерландів надасть Україні підтримку у відновленні критичної інфраструктури та всебічну допомогу в безпековій та гуманітарній сферах.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністеркою фінансів Нідерландів Сіґрід Кааґ.

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Сторони обговорили перспективи, які відкриваються для бізнесу обох країн з точки зору участі у проєктах з реконструкції України.

Свириденко розповіла, що цього року Україна потребує 14 млрд доларів, щоб покрити найважливіші потреби: відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень тощо, дитячих будинків, відновлення бізнесу та створенні умов для його роботи.

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За її словами, наразі Україна визначила п’ять пріоритетів раннього відновлення: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, реконструкція житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка приватного сектору, зокрема, малого та середнього бізнесу.

«Уряд України бачить великі перспективи в залученні нідерландських компаній до процесу відновлення, для чого окремо вивчається можливість відновлення та розширення лімітів з боку голландської ЕКА, Atradius», – наголосила Свириденко.

Водночас, як зауважила вона, страхування воєнних ризиків є ключовим питанням для інвесторів. Створення спеціального міжнародного трастового фонду, над яким уряд вже працює з іноземними партнерами, дозволить залучати до страхування експортно-кредитні агентства країн G7, а також міжнародних приватних гравців у сфері страхування.

«Наразі відбудова України – це найамбітніший проєкт 21 століття, який потребує величезних ресурсів, і разом з тим відкриває нові можливості для ділової співпраці ... Нідерланди є надійним міжнародним партнером України, який робить свій внесок у боротьбу проти російської агресії та подальшої відбудови країни», – зазначила Свириденко.

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За даними Світового банку, потреби України на відновлення становлять 411 мільярдів доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.