Нідерланди хочуть роздати своїх в'язнів іншим країнам

Нідерланди хочуть відправляти ув'язнених за кордон через кризу кадрів у в'язницях



Влада Нідерландів розглядає можливість розміщення своїх засуджених до в'язниць інших країн, розповіла статс-секретар Міністерства юстиції та безпеки країни Інгрід Кунраді. За її словами, які наводить De Telegraaf, у в'язницях спостерігається серйозна нестача персоналу.

За даними видання, останнім часом сталося кілька гучних злочинів, які скоїли засуджені, так і не поміщені під варту через відсутність наглядачів. З'ясувалося, що на волі лишаються кілька тисяч таких злочинців. Тому Амстердам всерйоз шукає тюремні камери за кордоном, щоб зменшити тиск на пенітенціарну систему. Як зазначає De Telegraaf проблема із в'язницями триває вже кілька місяців. Хоча спочатку влада заявляла, що в основному вдалося уникнути в'язниці людям, засудженим за легкі злочини, виявилося також, що злочинці, такі як водії-втікачі та гвалтівники, також залишаються на волі.

Наприклад, раніше в голландські камери поміщали ув'язнених з Бельгії та Норвегії. «Минуле показує, що існують можливості укладати (договірні) угоди з цього приводу між країнами», – каже Інгрід Кунраді, і описує план як «багатообіцяючий».

Втім, як пишуть журналісти, деяких затриманих не можна поміщати в камеру з більш ніж однією особою. З міркувань безпеки частина затриманих утримується у індивідуальних камерах. «Нарешті, більша кількість багатомісних камер не призводить до меншої кількості персоналу, адже у Європі існує стандарт 2 співробітники на кожні 24 затриманих», – йдеться у публікації.

Чи всі засуджені справді опиняться за ґратами, досі оповито таємницею, хоча Коенраді хоче зробити для цього все можливе. «Винні не повинні і не уникнуть покарання. Той, хто має сісти, той і потрапить», – обіцяє статс-секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів.

Раніше стало відомо, що у США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала.

У 1980 році Хемме засудили до довічного ув'язнення за вбивство бібліотекарки Патриції Єшке ножем в Сент-Джозефі, штат Міссурі. Єдиним доказом було щире зізнання засудженої. Ще 14 червня суддя постановив, що її адвокати надали докази «фактичної невинуватості», і скасував вирок. Суд назвав жінку «жертвою явної несправедливості».