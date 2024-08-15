Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нідерланди хочуть роздати своїх в'язнів іншим країнам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нідерланди хочуть роздати своїх в'язнів іншим країнам
У Нідерландів більше злодіїв, ніж місць у в'язниці
фото: HH

Нідерланди хочуть відправляти ув'язнених за кордон через кризу кадрів у в'язницях
 

Влада Нідерландів розглядає можливість розміщення своїх засуджених до в'язниць інших країн, розповіла статс-секретар Міністерства юстиції та безпеки країни Інгрід Кунраді. За її словами, які наводить De Telegraaf, у в'язницях спостерігається серйозна нестача персоналу.  

За даними видання, останнім часом сталося кілька гучних злочинів, які скоїли засуджені, так і не поміщені під варту через відсутність наглядачів. З'ясувалося, що на волі лишаються кілька тисяч таких злочинців. Тому Амстердам всерйоз шукає тюремні камери за кордоном, щоб зменшити тиск на пенітенціарну систему. Як зазначає De Telegraaf проблема із в'язницями триває вже кілька місяців. Хоча спочатку влада заявляла, що в основному  вдалося уникнути в'язниці людям, засудженим за легкі злочини, виявилося також, що злочинці, такі як водії-втікачі та гвалтівники, також залишаються на волі.

Наприклад, раніше в голландські камери поміщали ув'язнених з Бельгії та Норвегії. «Минуле показує, що існують можливості укладати (договірні) угоди з цього приводу між країнами», – каже Інгрід Кунраді, і описує план як «багатообіцяючий».

Втім, як пишуть журналісти, деяких затриманих не можна поміщати в камеру з більш ніж однією особою. З міркувань безпеки частина затриманих утримується у індивідуальних камерах. «Нарешті, більша кількість багатомісних камер не призводить до меншої кількості персоналу, адже у Європі існує  стандарт 2 співробітники на кожні 24 затриманих», – йдеться у публікації.

Чи всі засуджені справді опиняться за ґратами, досі оповито таємницею, хоча Коенраді хоче зробити для цього все можливе. «Винні не повинні і не уникнуть покарання. Той, хто має сісти, той і потрапить», – обіцяє статс-секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів.

Раніше стало відомо, що у США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала.

У 1980 році Хемме засудили до довічного ув'язнення за вбивство бібліотекарки Патриції Єшке ножем в Сент-Джозефі, штат Міссурі. Єдиним доказом було щире зізнання засудженої. Ще 14 червня суддя постановив, що її адвокати надали докази «фактичної невинуватості», і скасував вирок. Суд назвав жінку «жертвою явної несправедливості».

Читайте також: Вкрала дезодорант, торгувала екстазі... Історії жінок, які з тюрми пішли на війну
Теги: Нідерланди засуджені в'язниця влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Садовий: Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
18 липня, 09:16
Серед поступок, до яких можуть бути готові українці, точно немає виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах
Перемовини з РФ: опитування показало, на які умови погоджуються українці
15 липня, 13:46
Клієнти Укрзалізниці, які придбали квитки на міжнародний поїзд Відень - Будпешт - Чоп, зіткнулися з неприємною ситуацією
Скандал із «Укрзалізницею». Пасажирка заявила, що довелося їхати на підлозі до Відня
20 липня, 14:33
Поліція Бельгії провела антитерористичну операцію в кількох містах країни
Поліція Бельгії затримала сім підозрюваних у підготовці теракту
26 липня, 01:31
Наступна група румунських пілотів вже почала навчання
Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів
27 липня, 14:21
Раніше суд засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму
Росія звільнила з ув’язнення американського журналіста Гершковича – Fox News
1 серпня, 08:17
У Криму вибухи
У Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО
9 серпня, 02:52
Після вибуху спахнула пожежа
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
10 серпня, 23:36
Однак, можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні
Гуманітарний коридор на Сумщині закрито через обстріли з боку РФ – Мінреінтеграції
11 серпня, 04:18

Економіка

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
Нідерланди хочуть роздати своїх в'язнів іншим країнам
Нідерланди хочуть роздати своїх в'язнів іншим країнам
Убивця косметичних гігантів. Чому банкрутують Avon та Johnson & Johnson
Убивця косметичних гігантів. Чому банкрутують Avon та Johnson & Johnson
США готують нову військову допомогу для України
США готують нову військову допомогу для України
Італійські суднобудівники визнали, що продовжують робити яхти для російских багатіїв
Італійські суднобудівники визнали, що продовжують робити яхти для російских багатіїв
Raiffeisen Bank обмежив для росіян валютні перекази за кордон
Raiffeisen Bank обмежив для росіян валютні перекази за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
29K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
16K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
14K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Сьогодні, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua