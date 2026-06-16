Паливна криза в Росії. «Татнєфть» запровадила обмеження на АЗС по всій країні

«Татнафта» має дві тисячі заправок у п'яти державах, 800 з яких розташовані в Росії

Російська нафтова компанія «Татнєфть» запровадила ліміти на продаж бензину та дизельного пального на своїх автозаправних станцій у всіх регіонах країни. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За словами операторів, в окремих регіонах одному клієнту продають не більше 20-30 літрів бензину та 40-60 літрів дизельного пального. Конкретні обмеження залежать від регіону, водночас інші джерела стверджують, що обмеження поширились все ж на всю територію РФ, і на всі АЗС.

Також повідомляється про проблеми з безготівковою оплатою. На багатьох АЗС мережі тимчасово не працюють банківські картки, мобільний застосунок, система швидких платежів та паливні картки. Основним способом розрахунку залишається готівка.

Загалом «Татнєфть» має дві тисячі заправок у п'яти державах, 800 з яких розташовані в Росії.

Нагадаємо, масштабний дефіцит автомобільного пального охопив Росію хвилями. Спочатку він вдарив по окупованому Криму та прикордонних регіонах, де окупаційна влада ввела ліміти ще наприкінці травня. Услід за Кримом обмеження поширилися на Курську та Білгородську області, а на АЗС «Роснєфті» заборонили продавати АІ-92 у каністри.