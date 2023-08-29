Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд
Середньодобова температура повітря 28 серпня виявилась найвищою за час проведення спостережень
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

28 серпня повітря в столиці прогрілось до +35,7°С

У Києві в понеділок, 28 серпня, знову зафіксували температурні рекорди – другий день поспіль. Зокрема, середньодобова температура повітря в місті виявилась найвищою за час проведення спостережень. Про це повідомили в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вдень повітря в столиці у понеділок прогрілось до +35,7°С.

«За даними спостережень метеостанції 28 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С», – розповіли синоптики.

Крім того, за даними ЦГО, у цей день максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

«Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,3°С», – резюмували в пресслужбі.

До слова, вчора кияни зафіксували на своїх термометрах рекордні +52°С на сонці.

Нагадаємо, що в неділю, 27 серпня, у Києві зафіксували три температурні рекорди. Максимальна температура повітря після полудня у столиці досягла +33,3°С. Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.

Теги: Київ спека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві на Подолі знесли історичний будинок, якому було 200 років
Будівельний скандал на Подолі. Влада Києва готує низку рішень
12 серпня, 17:34
Містян налякали гучні звуки від вибуху колеса
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
12 серпня, 18:08
Ймовірно, боксер був напідпитку
Відомий боксер, який не зміг відповісти, чий Крим, побив у Києві перехожого (відео)
29 липня, 20:06
Монумент «Батьківщина-мати»
Монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву
29 липня, 22:22
2 серпня на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, які принесуть опади
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
2 серпня, 05:27
З монумента «Батьківщина-матір» демонтують радянський герб
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж радянського герба (фото)
1 серпня, 12:40
Сили ППО збили дрони на підльоті до Києва
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
3 серпня, 06:11
Анатолій Хостікоєв (ліворуч) працює у театрі Франка з 1980 року, Дмитро Богомазов (праворуч) – з 2017-го
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку
27 серпня, 09:53
Знищена російська техніка у Києві
На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото)
21 серпня, 11:26

Новини

У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд
У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд
Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)
Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)
У Києві знайдено мертвим полковника СБУ у власному кабінеті
У Києві знайдено мертвим полковника СБУ у власному кабінеті
У Києві зафіксовано найспекотніший день тижня 
У Києві зафіксовано найспекотніший день тижня 
У центрі столиці сталася масштабна пожежа, вулицю перекрито (фото, відео)
У центрі столиці сталася масштабна пожежа, вулицю перекрито (фото, відео)
У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)
У Києві пройшло прощання із депутатом Київради Сергієм Ільницьким (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
26K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
9841
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
9618
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
8999
Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування

Новини

За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту