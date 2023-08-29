У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд

28 серпня повітря в столиці прогрілось до +35,7°С

У Києві в понеділок, 28 серпня, знову зафіксували температурні рекорди – другий день поспіль. Зокрема, середньодобова температура повітря в місті виявилась найвищою за час проведення спостережень. Про це повідомили в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вдень повітря в столиці у понеділок прогрілось до +35,7°С.

«За даними спостережень метеостанції 28 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С», – розповіли синоптики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за даними ЦГО, у цей день максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

«Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,3°С», – резюмували в пресслужбі.

До слова, вчора кияни зафіксували на своїх термометрах рекордні +52°С на сонці.

Нагадаємо, що в неділю, 27 серпня, у Києві зафіксували три температурні рекорди. Максимальна температура повітря після полудня у столиці досягла +33,3°С. Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.