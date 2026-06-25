На Кубані вдруге за місяць спалахнула нафтобаза: горять кілька резервуарів

Об'єкт у станиці Полтавській атакують повторно – 16 червня тут уже була пожежа

У станиці Полтавській Краснодарського краю вдруге за червень спалахнула нафтобаза після удару безпілотників. За даними місцевих мешканців, горять три резервуари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали exilenova+ та supernova+.

Що відомо про атаку

За повідомленнями місцевих мешканців, вогонь охопив три резервуари, деякі із них - повні. На кадрах видно полум'я і дим над нафтобазою. Офіційних підтверджень від оперативного штабу Краснодарського краю поки що не надходило.

Що це за об'єкт

АТ «Полтавська нафтобаза» – не виробниче підприємство, а логістичний вузол: вона приймає нафтопродукти від НПЗ «Лукойлу» і розподіляє їх через власну мережу АЗС (34 традиційних і 9 багатопаливних заправок під брендом PNB) та іншим споживачам Краснодарського краю і Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує 28 ємностей загальною місткістю 14 950 кубометрів. Об'єкт розташований за 80 кілометрів на захід від Краснодара та приблизно за 385 кілометрів від лінії фронту.

Краснодарський край – один із ключових тилових регіонів Росії у війні проти України. Звідси постачають значну частину пального для армії на південному та східному напрямках.

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Повторний удар після червневої серії

16 червня ця сама нафтобаза вже горіла після нічного рейду безпілотників – тоді до гасіння залучили 32 особи і сім одиниць техніки, трасу між станицею та хутором Трудобеліковським тимчасово перекрили. Ще раніше, 6 червня, атакували філію тієї самої компанії в Усть-Лабінську – пожежа охопила близько 5 тис. кв. метрів.

З початку 2026 року Краснодарський край зазнав понад десяти ударів по нафтовій інфраструктурі, зокрема чотирьох ударів по Туапсе, атаки на нафтобазу в Новоросійську та об'єкти в Лабінському районі.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 16 червня ця нафтобаза вже горіла після удару дронів. Тоді ж у ту саму ніч українські безпілотники вдарили по Московському НПЗ у Капотні – одному з найбільших заводів столиці.