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Торговельна угода між США та Канадою на столі у Трампа: сторони намагаються уникнути 50% мит – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Торговельна угода між США та Канадою на столі у Трампа: сторони намагаються уникнути 50% мит – Politico
Президент США Дональд Трамп розмовляє з прем'єр-міністром Канади Марком Карні під час робочого обіду в рамках саміту G7 16 червня 2026 року
фото: Evelyn Hockstein

Американські та канадські чиновники вже кілька днів ведуть прямі переговори щодо угоди 

Адміністрації Дональда Трампа та Марка Карні підійшли до фінального етапу прямих переговорів щодо відвернення 50% американських мит на канадські товари, які мають набути чинності о півночі. Потенційна проміжна угода вже лежить на столі президента США, повідомляє Politico із посиланням на анонімні джерела, залучені до переговорного процесу, передає «Главком».

Вашингтон наполягає на тому, щоб Оттава повністю скасувала дзеркальні торговельні обмеження, запроваджені минулого року, зокрема провінційні заборони на американський алкоголь та тарифи на автомобілі зі США. Зі свого боку канадська сторона прагне зниження американських мит на автомобілі, сталь та алюміній, а також пропонує поступки щодо тарифних квот на молочну продукцію. Експерти розглядають цю домогність як підготовчий етап до масштабнішого перегляду Північноамериканської торговельної угоди (USMCA).

Головним каменем спотикання в переговорах залишається автомобільний сектор та скасування провінційних бойкотів на спиртні напої із США, які завдали збитків американським виробникам на десятки мільйонів доларів. Водночас американська сторона відмовляється послаблювати 50% тарифи на сталь, вказуючи на зростання внутрішнього виробництва в Сполучених Штатах.

«Ви можете розглядати це як фактичну спробу досягти раннього врожаю, проміжної угоди, меншого пакету того, що зрештою стане частиною переговорів USMCA. Зрештою, торговельний представник США Джеймісон Грір не може запропонувати президенту щось, що не вирішує деякі з його особистих основних проблем», – зазначила колишня заступниця помічника з міжнародних економічних питань Келлі Енн Шоу.

Торговельний представник США Джеймісон Грір під час візиту до Айови заявив: «Це працює. Ми бачимо величезний успіх в американській сталеливарній промисловості, і це саме те, чого хотів президент Трамп».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив три укази, що передбачають введення 50% мит на частину канадського імпорту. 

Білий дім пояснив рішення «дискримінаційним ставленням Канади до продукції зі США».

Теги: Канада США Дональд Трамп

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Економіка

Торговельна угода між США та Канадою на столі у Трампа: сторони намагаються уникнути 50% мит – Politico
Торговельна угода між США та Канадою на столі у Трампа: сторони намагаються уникнути 50% мит – Politico
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