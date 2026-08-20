Міноборони РФ зробило цинічну заяву після смертельного удару по Україні

Після загибелі цивільних російське відомство похизувалося кадрами запуску ракет

Міністерство оборони Росії після масованої атаки на Україну в ніч проти 20 серпня опублікувало кадри запуску ракет та цинічно прокоментувало удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське відомство.

У Telegram-каналі міноборони РФ з'явилося фото запуску ракет із кораблів у відкритому морі. Публікацію росіяни супроводили написом «Б'ємо залпом», а під світлиною залишили циніяний коментар: «Наводимо переконливі аргументи».

Також відомство підтвердило, що вночі його війська здійснили масований удар по Україні. Ворог заявив, що для атаки було застосовувано «високоточну» зброю наземного, повітряного та морського базування, а також далекобійні ударні безпілотники. Російська сторона традиційно заявила про нібито ураження військових цілей у Києві та Київській області.

Водночас у повідомленні міноборони РФ не згадується про загиблих і поранених цивільних унаслідок нічної атаки. Станом на ранок було відомо щонайменше про 12 загиблих у Києві, ще понад 30 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Основним напрямком удару стала Київщина. Ворог застосував балістичні, крилаті та авіаційні ракети, «Калібри», баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 168 безпілотників різних типів. Майже половина ударних дронів Shahed була реактивною.

За даними Повітряних сил, українська ППО збила або подавила 31 крилату ракету Х-101/«Іскандер-К»/Х-59, вісім «Калібрів», дві «Бандеролі» та 145 ворожих безпілотників. Влучання зафіксували на 28 локаціях, ще на двох упали уламки збитих цілей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська тривалий час готувалися до масованої атаки та спеціально комбінували різні типи озброєння, щоб завдати якомога більшої шкоди саме цивільній інфраструктурі.