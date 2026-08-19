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США знайшли нафтову альтернативу Ормузу. Трамп назвав три регіони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США знайшли нафтову альтернативу Ормузу. Трамп назвав три регіони
Трамп назвав три штати, які стали альтернативою Ормузькій протоці
фото: Getty Images

Американський президент заявив, що покупці вже звернулися до США за нафтою, та запевнив у повному контролі Вашингтона над Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп назвав американські регіони, які стали альтернативними джерелами нафти на тлі проблем із транспортуванням сировини через Ормузьку протоку. Йдеться про Техас, Аляску та Луїзіану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами американського президента, на тлі ситуації навколо одного з ключових світових маршрутів для транспортування нафти покупці почали шукати інші джерела постачання. «Ви знаєте альтернативи: Техас, Аляска, Луїзіана. Люди приїжджають до США за нафтою», – сказав Трамп.

Водночас американський лідер заявив, що Сполучені Штати мають повний контроль над Ормузькою протокою. Окремо Трамп висловився щодо ядерної програми Ірану. За його словами, Тегеран не повинен отримати ядерну зброю. «Знаєте чому? Тому що вони її використають», – заявив президент США.

Трамп додав, що Сполучені Штати не дозволять Ірану отримати ядерну зброю. Проблема безпеки судноплавства через Ормузьку протоку залишається актуальною на тлі ударів по цивільних суднах та ризиків для транспортування енергоресурсів.

Нагадаємо, раніше на узбережжі іранського острова Кешм зафіксували масштабну нафтову пляму, яка утворилася внаслідок удару по цивільному судну в Ормузькій протоці.

Аналітична група BBC Verify, проаналізувавши супутникові знімки та верифіковані відео із соціальних мереж, встановила, що джерелом забруднення став балкер Minoan Pioneer під прапором Ліберії. Судно атакували 3 серпня у водах Оману.

Протягом тижня після удару паливна пляма суттєво збільшилася. Супутникові знімки від 10 серпня показали, що площа забруднення перевищила 300 кв. км. За оцінками фахівців з екологічного моніторингу Skytruth, обсяг витоку становив понад 380 тис. літрів нафти.

Екологи висловили серйозне занепокоєння через можливі наслідки для місцевої флори та фауни. Зона забруднення зачепила чутливі прибережні та морські екосистеми острова Кешм, зокрема мангрові ліси, коралові рифи та місця гніздування рідкісних черепах бісса, які перебувають під загрозою зникнення.

Іранська влада заявила, що джерелом забруднення стало «іноземне судно», а місцеві служби майже завершили очищення узбережжя. Водночас незалежні експерти назвали такі висновки передчасними. За їхніми оцінками, важкі фракції нафти можуть осідати на морському дні та протягом тривалого часу завдавати шкоди морському середовищу.

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Теги: нафта США

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