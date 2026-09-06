Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники

Внаслідок атаки у Ростові виникла пожежа

У ніч на 6 вересня Ростовська область Росії зазнала масованої атаки БпЛА. Про це пише «Главком».

Наліт триває вже понад три години. Серія потужних вибухів лунає в Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та їхніх околицях, де робота сил протиповітряної оборони та влучання супроводжуються гучними звуками.

У регіоні вже зафіксовано наслідки атаки: у Ростові мешканці відчувають сильний запах диму, видно пожежу.

Як відомо, вночі 1 вересня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів.

Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. Місто має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ через потужний хімічний кластер, заводи з виробництва безпілотників, автомобільну промисловість і військові бази.

Крім того, у російському місті Єйськ у Краснодарському краї у ніч на 30 серпня зафіксовано масовану атаку на військовий аеродром та подальшу вибухову детонацію.

За свідченнями очевидців, серія вибухів на об'єкті призвела до вторинної детонації боєприпасів. Спочатку повідомлялося про безперервні вибухи протягом понад хвилини, проте згодом з'явилася інформація, що процес детонації БК на території аеродрому триває вже понад годину.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня було завдано удару по великому логістичному комплексу компанії Ozon, розташованому в промисловому парку «Тюбе» у Дагестані. Загальна площа об’єкта становить близько 130 тис. кв. м.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.