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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Ув'язнення Гіркіна – це символ краху «вставання з колін» Росії

glavcom.ua
Гіркін в тюрмі це іронічна насмішка над всіма ідеологічними патріотами і імперцями рф
фото: epa

Ідеолога і засновника «руськой весни» Гіркіна – засудили до чотирьох років тюрми

Путін дуже любить символи. Він реально помішаний на цьому. Дати, цифри, історичні аналогії – все це частина його мислення.

І ось сьогодні відбулась важлива символічна подія: ідеолога і засновника «руськой весни» Гіркіна – засудили до чотирьох років тюрми. Сатурн пожирає своїх дітей.

Ув'язнення Гіркіна – це символ краху всіх цих починань «повернення ісконних руських земель», «вставання з колін» і тп. На жаль нам українцям це важко побачити, бо саме ми перемелюємо путінську орду. Але з дистанції якихось американців чи бритів – армія, яка не може 4 місяці взяти невеликий населений пункт – викликає іронічну посмішку.

Гіркін в тюрмі це іронічна насмішка над всіма ідеологічними патріотами і імперцями рф. Втім, ситуація може стати ще іронічнішою, якщо він піде на фронт як зек.

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Джерело
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Теги: Ігор Гіркін в'язниця росія

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Віктор Андрусів

Ув'язнення Гіркіна – це символ краху «вставання з колін» Росії
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