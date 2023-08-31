Румунія виправляє демографічну ситуацію завдяки біженцям з України

Країна зіштовхнулася із масштабною демографічною кризою та від'їздом молоді з країни

Вперше за десятиліття населення Румунії збільшилося минулого року через те, що на підставі рішення ЄС держави-члени мають враховувати українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання серед іммігрантів. Про це пише Libertatea з посиланням на дані румунського Національного інституту статистики (INS).

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Згідно з попереднім звітом INS, минулого року постійне населення Румунії збільшилось на 9,1 тис осіб порівняно з 2021 роком. За статистикою, у перший 2021 року в країні проживало 19 051 562 особи. У 2022 році останній перепис населення, що відображає стан на 1 грудня, показав, що в Румунії постійно проживає 19 053 815 осіб.

За даними Інституту статистики, минулого року Румунію залишило 201 тис. жителів, у той час як кількість румунських громадян та іноземних мігрантів, які повернулися, на час більше року, разом з українськими біженцями, які потребують тимчасового захисту в Румунії, наблизилося до 287 тис.

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Таким чином, хоча і досі народжуваність у країні не найкраща, завдяки мігрантам населення країни зросло на 85 480 осіб.

Частка населення віком 0-14 років у загальній чисельності залишилася на рівні 16,2%. Індекс демографічного старіння зріс зі 120 (станом 1 січня 2022 року) до 122 осіб похилого віку на 100 осіб молодого віку (на 1 січня 2023 року).

Нагадаємо, Румунія незабаром отримає необхідні документи для підготовки військових Збройних сил України на винищувачах F-16. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, його слова наводить Financial Times.

При цьому він визнав, що збільшення військових та інфраструктурних видатків через війну в Україні сильно тисне на бюджет країни. За прогнозами Центробанку Румунії, дефіцит бюджету поточного року зросте до 7,5 % ВВП, що набагато вище за цільовий показник у 4,4%.