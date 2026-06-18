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Москва серед лідерів. У РФ зростуть тарифи на комуналку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Москва серед лідерів. У РФ зростуть тарифи на комуналку
фото: 74.ru

У середньому ціни зростуть на 5,4%

З 1 липня у Росії відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У середньому по країні ціни зростуть на 5,4% – це стосується води, опалення, газу, електроенергії та вивезення сміття. При цьому для регіонів встановлено різні ліміти підвищення.

Найменше платіж зросте в Північній Осетії – на 3%, у Новосибірській області – на 3,5%, в Алтайському краї – на 3,7%. Найвищі показники у Москви – 7,5%, а також у Санкт-Петербурзі та Якутії – по 6,5%.

Як повідомлялося, російський уряд ухвалив рішення про списання бюджетної заборгованості ще для шести регіонів на загальну суму 37,5 млрд рублів (близько $525 млн). Цей крок є прямим свідченням глибокої фінансової кризи всередині країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що ринок праці в Росії обвалився: на одне місце припадає 47 кандидатів. А тим часом, економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з учасниками війни проти України в Кремлі визнав, що українські удари по території РФ завдають шкоди російській економіці. «Удари ЗСУ завдають шкоди економіці РФ, але все швидко відновлюється. Росія зміцнює свою систему ППО і продовжить це робити», – сказав він.

Зауважимо, що нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може суттєво погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці та призвести до довготривалої стагнації. У розвідці прогнозують, що після рецесії економіка РФ може перейти до стагнації, наслідки якої відчуватимуться роками. Одним із ключових ризиків називають поглиблення кадрової кризи.

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Теги: комуналка росіяни росія

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