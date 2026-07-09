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Паливна криза в РФ. Петербург готується продавати бензин за QR-кодами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Паливна криза в РФ. Петербург готується продавати бензин за QR-кодами
У Росії загострюється паливна криза
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі система продажу бензину за QR-кодами вже працює в окупованому Севастополі

Влада Санкт-Петербурга та Ленінградської області розглядає можливість запровадження продажу бензину за QR-кодами або за графіком «парні-непарні дні» через паливну кризу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами віцегубернатора Ленінградської області Дениса Сєдова, такі заходи мають запобігти спекуляціям і забезпечити стабільне постачання пального.

«Розглядаються і QR-коди, і система заправок «парне-непарне». Нічого страшного в цьому немає. Потрібно зробити так, щоб люди були впевнені, що приїдуть на АЗС і отримають необхідний обсяг пального», – заявив чиновник.

Наразі система продажу бензину за QR-кодами вже працює в окупованому Севастополі. Спеціальний код, який видає державний месенджер Max, дозволяє раз на тиждень придбати до 20 літрів одного виду пального на визначених автозаправках.

Схожий механізм також тестують у Нижньогородській області, де одночасно запровадили заправку автомобілів за графіком залежно від парності або непарності першої цифри державного номера.

У самому Санкт-Петербурзі вже діють обмеження на продаж бензину. Залежно від мережі АЗС водіям продають від 20 до 100 літрів пального на один автомобіль. За даними російських ЗМІ, на більшості заправок утворилися довгі черги, а частина АЗС тимчасово припинила роботу.

На тлі дефіциту бензину різко зріс попит на переобладнання автомобілів на газ. За словами представників ринку, вартість такої послуги зросла майже вчетверо – з 35 тис. до 120 тис. рублів, а запис на встановлення газобалонного обладнання вже ведеться на вересень-жовтень.

Нагадаємо, паливна криза в Росії загострилася після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Через пошкодження низки НПЗ російська влада вже заборонила експорт дизельного пального, перенесла ремонти заводів, почала імпорт окремих нафтопродуктів та запровадила обмеження на продаж бензину в окремих регіонах.

До слова, на одній із автозаправних станцій в Іркутську з'явилося повідомлення з новими правилами поведінки для водіїв, які стоять у чергах за пальним.

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Теги: росія бензин криза пальне обмеження

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