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Влада азійської країни почала роздавати гроші населенню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Влада азійської країни почала роздавати гроші населенню
Таїланд розпочинає першу фазу програми стимулювання економіки
фото із відкритих джерел

Влада Таїланду почала роздавати гроші населенню для стимулювання економіки

Влада Таїланду запустила програму стимулювання економіки на суму $14 млрд, в рамках якої грошову допомогу отримають десятки мільйонів жителів. Про це пише Reuters. На першому етапі виплати призначені для громадян із найбільш уразливих верств населення.

Як пише видання, на першому етапі матеріальну підтримку від держави отримають близько 14,5 млн. жителів. Серед них власники карток соціального забезпечення, а також люди з обмеженими можливостями. Загалом для участі у програмі зареєструвалися 36 млн. громадян.

«Готівка потрапить до рук тайців і створить «торнадо» витрат. Буде більше заходів стимулювання, і ми просуватимемося вперед із політикою цифрових гаманців», – додала прем'єр-міністр Пхетхонгтхан Чинават.

Раіше стало відомо, що Таїланд встановив рекорд із продажу вілл, основними покупцями яких стали росіяни. Це призвело до безпрецедентного зростання ринку нерухомості на курортному острові Пхукет у першій половині 2024 року.

За даними компанії Colliers Thailand, за цей період було запропоновано 1285 нових вілл загальною вартістю 36,3 млрд бат (приблизно $1,1 млрд).

Раніше 28 травня, кабінет міністрів Таїланду ухвалив проєкт листа про наміри вступу країни до групи БРІКС. Міністерство закордонних справ підготувало лист про наміри країни вступити до міждержавного об'єднання. У документі викладено бачення Таїланду про значення того, що зростає роль країн, що розвиваються, на міжнародній арені.

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Теги: Таїланд гроші міністр економіка населення

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