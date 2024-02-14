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Ще одна держава приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Ще одна держава приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні
Нідерланди знають, що безпілотники дуже важливі в цій війні
фото ілюстративне

«Створена коаліція зможе реагувати на нові запити України»

Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні безпілотники і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю Reuters.

Це рішення офіційного Амстердама є доповненням до анонсованих винищувачів F-16, а також артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони, які країна вже надає Києву.

Для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних двох мільярдів євро для України.

«Ми, звичайно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом з Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології і надаємо саме те, що потрібно Україні», – наголосила Оллонгрен.

За її словами, саме створена коаліція «зможе реагувати на нові запити України, оскільки вони бачать, як розвивається боротьба на фронті».

«І я думаю, що в цьому і буде сила цієї коаліції, в тому, що вона зможе забезпечити в дуже короткі терміни те, що їм потрібно», – резюмувала нідерландська чиновниця.

Нагадаємо, у січні очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти. 

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Теги: коаліція Нідерланди Україна озброєння дрон

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