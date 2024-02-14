Ще одна держава приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні

Нідерланди знають, що безпілотники дуже важливі в цій війні

«Створена коаліція зможе реагувати на нові запити України»

Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні безпілотники і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю Reuters.

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Це рішення офіційного Амстердама є доповненням до анонсованих винищувачів F-16, а також артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони, які країна вже надає Києву.

Для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних двох мільярдів євро для України.

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«Ми, звичайно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом з Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології і надаємо саме те, що потрібно Україні», – наголосила Оллонгрен.

За її словами, саме створена коаліція «зможе реагувати на нові запити України, оскільки вони бачать, як розвивається боротьба на фронті».

«І я думаю, що в цьому і буде сила цієї коаліції, в тому, що вона зможе забезпечити в дуже короткі терміни те, що їм потрібно», – резюмувала нідерландська чиновниця.

Нагадаємо, у січні очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.