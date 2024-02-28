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Пентагон може використати $4 млрд для допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон може використати $4 млрд для допомоги Україні
Пентагон має близько $4 млрд президентських коштів для України
фото з відкритих джерел

Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України

Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом. Про це повідомляє CNN.

Міністерство оборони, як і раніше, має близько $4 млрд президентських коштів для України, що дає змогу Пентагону використовувати свої власні запаси для відправки військової техніки до Києва.

Але відомство раніше не хотіло витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі $60 млрд. Оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.

Але оскільки Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з $4 млрд, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Жодних рішень поки що не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні «плани Б» стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.

Відповідаючи на запитання про можливість використання решти $4 млрд, представник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн заявив, що Пентагон продовжує закликати Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення національних запасів.

Чиновники заявили, що департамент може піти далі і витратити частину цих $4 млрд, навіть не знайшовши всередині країни грошей, які можна було б використати для їхнього поповнення.

«Але для Пентагону не було б нічого безпрецедентного в тому, щоб знайти додаткові, непередбачені джерела фінансування», – пише видання.

Прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що йому нічого оголосити, але Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.

«Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі $4,2 млрд, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо. І оскільки термінів не видно, нам доводиться ухвалювати ці важкі рішення», – додав він.

Минулого року Міністерство оборони оголосило, що виявило помилку в бухгалтерському обліку, через яку Міністерство оборони завищило суму допомоги, яку воно надавало Україні, на $6,2 млрд. Ці додаткові гроші надали відомству подушку безпеки, яка дозволила йому надавати військову допомогу Україні довше, ніж передбачалося.

Окремий представник міністерства оборони повідомив CNN, що наступний пакет допомоги Україні, якщо він надійде, обов'язково включатиме критично важливі боєприпаси.

Також тривають дискусії про те, як і де заздалегідь розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну, щойно буде визначено додаткові джерела фінансування.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде.

Теги: Пентагон США фінансування озброєння зброя

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