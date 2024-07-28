Дві треті від загальної суми надійшли від донорів, які до цього не жертвували на кампанію демократів, підкреслили в кампанії Гарріс

На кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад 200 мільйонів доларів пожертв. Про це в заяві для ЗМІ в неділю, 28 липня, оголосив речник кампанії Майкл Тайлер, якого цитують Politico та ABC News.

З кінця неділі, коли Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента США та підтримав Гарріс, її кампанія зібрала «рекордно великі» 200 мільйонів доларів пожертв.

При цьому понад дві треті від загальної суми надійшли від донорів, які до цього не жертвували на кампанію демократів, підкреслили в кампанії Гарріс.

«Імпульс і енергія для віце-президента Гарріса реальні – як і основи цієї гонки: ці вибори будуть дуже близькими та вирішуватимуться невеликою кількістю виборців лише в кількох штатах», – написав директор із комунікацій Harris for President Майкл Тайлер. у заяві про збір коштів.

Згідно з опитуванням CNN/SSRS, опублікованим минулого тижня, Харріс має 46% голосів проти 49 відсотків Трампа, це статистична нічия, оскільки ці цифри були в межах похибки опитування.

Нагадаємо, неочікуване рішення президента США Джо Байдена відмовитися від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс, стало серйозним ударом для багатьох представників російської еліти, які уважно слідкують за розвитком відносин між Москвою та Заходом.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют. Трамп висловив своє невдоволення під час виступу на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі, і пообіцяв підтримку індустрії цифрових активів.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.

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