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Литва пропонує створити реєстр порушників санкцій проти Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Литва пропонує створити реєстр порушників санкцій проти Росії
Голова литовської делегації зареєстрував у ПАРЄ закон про тих, хто обходить санкції
фото з відкритих джерел

Реєстр може бути створений під час головування Литви в Комітеті міністрів Ради Європи

Литва пропонує Парламентській асамблеї Ради Європи створити реєстр осіб і компаній, які обходять міжнародні санкції проти Росії. Про це заявив глава делегації Сейму Литви в ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс, пише LRT.

За словами литовського депутата, він зареєстрував пропозицію резолюції про реєстр порушників санкцій проти РФ, який, на його думку, буде створений у травні-листопаді цього року, коли Литва головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи.

«Ми запропонували створити реєстр тих, хто обходить санкції, хто заробляє на крові українців – реєстр як інститут, реєстр, який ми вже зареєстрували. Я, голова литовської делегації, зареєстрував у Парламентській асамблеї Ради Європи закон – Motion of Resolution – про тих, хто обходить санкції», – сказав Зінгеріс.

Він додав, що реєстр стане посланням усім компаніям – Литви, Польщі, Італії, Англії та інших країн – про те, що ті, «хто наживається на крові українців, скоро побачать свої імена і назви своїх компаній у цьому списку ганьби».

Раніше в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf.

Нагадаємо, Європейська комісія не планує включати нові обмеження на імпорт до 13-го пакету санкцій проти Росії, який буде «найслабшим» з усіх ухвалених.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 млрд доларів, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України.

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Теги: ПАРЄ реєстр Литва санкції

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