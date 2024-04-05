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США запровадили санкції проти суден, що надавали фінансову підтримку військовим Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
США запровадили санкції проти суден, що надавали фінансову підтримку військовим Ірану
Під санкції потрапила компанія Oceanlink Maritime DMCC
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сполучені Штати виявили та наклали санкції на 13 суден Oceanlink Maritime DMCC

4 квітня США ввели санкції проти компанії і танкерів, які допомагають військовим Ірану заробляти гроші. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вживає додаткових заходів, щоб Іран отримував менше доходів.

Компанія Oceanlink Maritime DMCC потрапила під санкції через те, що вона сприяла доставці іранської продукції від імені Генерального штабу Ірану та Міністерства оборони і тилу Ірану.

Сполучені Штати також виявили та наклали санкції на 13 суден Oceanlink Maritime DMCC.

У Мінфіні зазначили, що ці судна взаємодіяли з іншими танкерами, на які вже поширювалися обмеження. Заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон заявив, що США зосереджені на послабленні спроможності Ірану фінансувати терористичних довірених осіб і партнерські групи, підтримувати агресивну війну Росії проти України.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран». 

У Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки зазначили, що «вказаним рішенням Рада національної безпеки і оборони України підтримала внесені Кабінетом міністрів України пропозиції щодо «застосування деяких секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років».

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Теги: США санкції Іран

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