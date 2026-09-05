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Трамп запустив відеоігри про мігрантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп запустив відеоігри про мігрантів
Одна із ігор у Trump Arcade
скріншот з відео

Ігри висвітлюють ключові напрями політики адміністрації Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа створила на офіційному сайті Білого дому розділ Arcade із ретро-іграми у стилі 1980-х років, повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

У «розважальній» формі проєкт висвітлює ключові напрями політики адміністрації, серед яких імміграція, бюджетні програми та шкільне харчування.

Частина ігор присвячена боротьбі з нелегальною міграцією:

  • у Rio Run гравець у ролі прикордонного «царя» Тома Гомана переслідує мігрантів на кордоні з Мексикою біля річки Ріо-Гранде.
  • Build the Wall: Zombie Border Siege – це гра за принципом Tetris, де потрібно будувати стіну для стримування штурму кордону.

Інші ігри ілюструють інші ініціативи Білого дому:

  • Flappy Bill – політ орлана над Вашингтоном;
  • Supply Line – сортирування продуктів для шкільних обідів;
  • Trump Savings Tycoon – гра про дитячі ощадні рахунки Trump Accounts.

Запуск проєкту викликав шквал критики за перетворення депортації та жорстких заходів на розвагу. Компанія Tetris офіційно відхрестилася від гри Build the Wall, заявивши про відсутність будь-яких зв'язків з авторами.

У Білому домі проєкт захищають, називаючи його способом доступно донести політику президента та протиставити «культуру веселощів» позиції опонентів.

Нагадаємо, у Сполучени Штатах Америки оперативники федеральної міграційної служби ICE за тиждень застрелили двох мігрантів попри відсутність у них ордерів на арешт. 

Один з випадків стався у Біддефорді, штату Мен. 13 липня 26-річного колумбійського робітника Хуана Себастьяна Герреро, який їхав на роботу застрелили, випустивши декілька куль у лобове скло його машини, після чого агенти витягли ще живого хлопця з машини і вдягли на нього наручники.  Тіло загиблого п'ять годин пролежало на тротуарі. У Міністерстві внутрішньої безпеки США стверджували, що жертва, мовляв, була загрозою «громадській безпеці».

Раніше колумбійська політикиня Анхела Вергара, чия Консервативна партія відома своєю підтримкою Дональда Трампа, опинилася в центрі скандалу. Її 23-річного сина Рафаеля затримали агенти ICE у штаті Луїзіана, що викликало хвилю дискусій про політичне лицемірство та жорсткість міграційної політики Вашингтона.

Теги: відео Дональд Трамп США мігранти

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