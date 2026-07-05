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Орбан звинуватив Мадяра у прагненні до авторитарної влади

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Орбан звинуватив Мадяра у прагненні до авторитарної влади
Мадяр вніс до парламенту законопроєкт про масштабні зміни до Основного закону
фото: Getty Images

Документ передбачає дострокове припинення повноважень президента Тамаша Шуйока

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив свого наступника Петера Мадяра у прагненні до авторитарної влади після того, як той вніс до парламенту законопроєкт про зміни до конституції країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index та власну сторінку Орбана.

Віктор Орбан у соціальних мережах написав, що діями нового прем'єра керує прагнення до одноосібної влади, назвавши курс уряду партії «Тиса» «прямим шляхом до авторитаризму».

Сам Мадяр заявив, що від імені уряду вніс до парламенту проєкт змін до Основного закону, який охоплює одразу кілька сфер державного управління – роботу парламенту, судової системи, Конституційного суду та адміністративний устрій країни. Одна з головних новацій – обмеження строку перебування депутатів парламенту трьома каденціями, тобто загалом 12 роками.

Найгучніший пункт стосується президента Тамаша Шуйока: документ передбачає дострокове припинення його повноважень. Новий президент, за задумом авторів поправок, буде обраний парламентом на термін до п'яти років – доки не завершиться конституційний процес, і це обрання очікують уже цього літа.

Законопроєкт також пропонує реформу Конституційного суду: скоротити максимальний термін перебування суддів на посаді з 12 до 9 років, встановити для них віковий ценз у 70 років і посилити незалежність та суддівське самоврядування. Окремим пунктом передбачено створення Національного офісу відновлення й захисту активів, а також повернення історичної назви адміністративних одиниць країни – megye замість vármegye, яку відновили у 2023 році.

Мадяр назвав пакет реформ історичним і заявив, що поправки стануть кроком до «функціональної і людяної» Угорщини, мета якого – унеможливити ситуацію, коли державу «можна взяти в заручники». За його словами, це перший за 36 років випадок, коли зміни до конституції ухвалюють не за зачиненими дверима, а у консультаціях з громадянами.

Нагадаємо, після перемоги «Тиси» на парламентських виборах Мадяр закликав Шуйока добровільно скласти повноваження, однак президент відмовився. Згодом Мадяр запропонував спосіб усунути главу держави через зміну конституції, а вже Верховний суд Угорщини відхилив петицію Шуйока, яка мала заблокувати його усунення з посади.

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Теги: міністр Угорщина Віктор Орбан самоврядування президент законопроєкт обмеження Петер Мадяр

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