Конгрес США досяг угоди про тимчасове фінансування для уникнення шатдауну

Фінансування продовжено до середини грудня, що дає змогу Конгресу завершити розробку повного бюджету на наступний рік уже після виборів

Лідери Конгресу оголосили про досягнення угоди щодо тимчасового законопроєкту про витрати. Він дасть змогу запобігти частковому закриттю уряду з 1 жовтня, коли починається новий бюджетний рік, і відтермінує остаточні бюджетні рішення до завершення листопадових виборів. Про це повідомляє Associated Press.

Законопроєкт також включає додаткові $231 млн для зміцнення Секретної служби США після двох інцидентів, пов'язаних із кандидатурою Дональда Трампа. Додаткові кошти буде виділено і для підтримки проведення президентських виборів.

Досягти компромісу було нелегко. Спікер Палати представників Майк Джонсон спочатку пропонував пов'язати тимчасове фінансування з вимогою підтвердження громадянства під час реєстрації для голосування, але пізніше відмовився від цієї ідеї заради досягнення угоди.

Тепер фінансування продовжено до середини грудня, що дає змогу Конгресу завершити розробку повного бюджету на наступний рік уже після виборів 5 листопада. Тимчасове фінансування подовжує роботу урядових установ, однак остаточне рішення з бюджетних питань залежатиме від підсумків виборів і подальших політичних розрахунків.

Лідери обох партій висловили задоволення досягнутою угодою, наголошуючи на важливості запобігання закриттю уряду напередодні виборів.

Нагадаємо, нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.

До слова, Сполучені Штати Америки планують оголосити новий великий пакет військової допомоги для України вже цього тижня, але постачання озброєння може затриматися.