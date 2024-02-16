Індія відновила закупівлю нафти у РФ

Росія розглядатиме можливість продажу нафти Sokol через торгові фірми, щоб скоротити надлишкові запаси у Тихому океані

Індія не отримувала нафту Sokol у грудні та січні

Після двомісячної перерви Індія відновила імпорт російської нафти Sokol. Як мінімум два нафтопереробні заводи наразі прийняли партії легкої малосірчистої нафти в лютому, з посиланням на чотири торгові джерела та дані відстеження суден, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, індійська компанія Hindustan Petroleum Corp купила нафту Sokol у трейдера, повідомили джерела. HPCL, швидше за все, платитиме за нафту в дирхамах ОАЕ, додали троє з них.

Індійським державним нафтопереробним підприємствам довелося припинити закупівлю цього сорту минулого року після того, як уряд порадив їм не використовувати китайські юані для оплати російської нафти на тлі напружених відносин між Нью-Делі та Пекіном, вказує видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це призвело до того, що понад 10 млн барелів непроданої нафти Sokol опинилися у морських сховищах, що стало одним із найбільших збоїв у торгівлі російською нафтою з того часу, як Захід ввів санкції проти Москви через її військові дії в Україні, зазначає видання.

Індія не отримувала нафту Sokol у грудні та січні, пише видання з посиланням на дані торгових джерел та дані відстеження суден.

Судно Seagull, що перевозило близько 95 000 тонн нафти Sokol, як повідомляється, вивантажилося в порту Мумбаї на заході Індії 13 лютого, про що свідчать дані відстеження судів LSEG.

Раніше HPCL рідко купувала нафту Sokol. За даними LSEG, раніше вона закупила цей сорт для доставки в Мумбаї у серпні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У лютому приватний нафтопереробний завод Nayara Energy, контрольний пакет акцій якого належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію «Роснефть», як зазначається, також прийняла партію нафти Sokol.

Дані LSEG також показують, що три судна з нафтою Sokol – NS Lion, NS Arctic і Raven – як очікується, прибудуть у порти Парадіп і Вішакхапатнам на сході країни пізніше цього місяця, пише видання.

Джерела повідомили, що Росія розглядатиме можливість продажу нафти Sokol через торгові фірми, щоб скоротити надлишкові запаси у Тихому океані. Продаж через трейдера допоможе Росії отримувати стабільні платежі, хоч це зменшить знижки для покупця, кажуть вони.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Аналітики вказують, що нафта сорту «Сокіл» не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій. Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували в середньому 140 тис барелів на день, у грудні 2023 не змогли отримати жодного вантажу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG.