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Слідчі прийшли з обшуками до офісів партії Орбана: прем'єр Угорщини відреагував

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Слідчі прийшли з обшуками до офісів партії Орбана: прем'єр Угорщини відреагував
Слідчі провели обшуки в офісах партії «Фідес», яку очолює колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан
фото: пресслужба Орбана

Наразі угорська прокуратура офіційно не повідомила про причини проведення слідчих дій

В Угорщині слідчі провели обшуки в офісах, де розміщені сервери опозиційної партії «Фідес», яку очолює колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан.

У політичній силі заявили, що правоохоронці намагалися вилучити серверне обладнання та бази даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву партії.

За інформацією «Фідес», у вівторок, 21 липня, представники прокуратури без попередження прибули до дата-центру, де розміщені сервери партії.

«Слідчі з прокуратури без попередження з'явилися в центрі обробки даних, де розміщені сервери партії «Фідес», з наміром вилучити всю систему зв'язку та бази даних партії. З 1990 року, з моменту падіння комунізму, в Угорщині не було подібних прецедентів», – йдеться у заяві партії.

Слідчі прийшли з обшуками до офісів партії Орбана: прем'єр Угорщини відреагував фото 1

У «Фідес» назвали дії влади проявом «авторитарного режиму» та заявили, що не піддадуться «політичним і юридичним погрозам».

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, коментуючи інформацію про обшуки, повідомив, що, за його даними, слідчі провели обшук і затримання у справі, пов'язаній із серверами партії Віктора Орбана, та закликав дочекатися офіційної заяви прокуратури.

«За нашою інформацією, сьогодні слідчі провели обшук і затримання у справі, пов'язаній із серверами партії Віктора Орбана. Чекаємо на заяву прокуратури», – написав Мадяр.

Слідчі прийшли з обшуками до офісів партії Орбана: прем'єр Угорщини відреагував фото 2

Наразі угорська прокуратура офіційно не повідомила про причини проведення слідчих дій.

Нагадаємо, угорська партія «Фідес», яка тепер перебуває в опозиції, під час з'їзду 13 червня переобрала своїм очільником колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана терміном на один рік.

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Теги: Петер Мадяр Віктор Орбан Угорщина обшук

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