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Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський на спільній зустрічі у Києві
фото: Офіс президента України

Фон дер Ляєн: Україна вже виконала «домашнє завдання» для наступного кластера

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС якнайшвидше відкрити Україні переговори за другим кластером – про спільний ринок товарів, послуг і вільний рух людей. За її словами, Київ уже виконав необхідну підготовчу роботу для цього кроку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

«Кластер готовий до відкриття, адже частину роботи Україна вже виконала», – заявила фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Верховній Раді. Йдеться про другий із шести кластерів переговорів про вступ до ЄС, який охоплює свободу руху товарів, людей і послуг. За словами очільниці Єврокомісії, коли всі 27 країн-членів дадуть згоду, саме цей кластер відкриють наступним.

Україна вже відкрила перший кластер «Основи» 15 червня, а у вівторок – кластер зовнішньої політики, подолавши річну блокаду з боку угорського уряду Віктора Орбана. Зеленський, а також низка країн ЄС, зокрема Німеччина та Іспанія, наполягають, щоб Брюссель відкрив усі чотири інші розділи одночасно. Водночас Угорщина та деякі інші держави закликають діяти повільніше: новий угорський прем'єр Петер Мадяр обіцяв виборцям не пришвидшувати вступ України до ЄС. Утім відкриття кластера – лише формальний попередній крок: щоб просунутися далі, країна-кандидат має довести європейським урядам, що виконала реформи в межах кожного розділу, а цей процес зазвичай триває понад 10 років.

Фон дер Ляєн також нагадала, що Україна вже користується широкою торговельною угодою з ЄС і отримує фінансування за програмою «Ukraine Facility» обсягом €50 млрд в обмін на реформи. «Україна вже зробила дуже багато», – наголосила вона.

Ні фон дер Ляєн, ні Зеленський не стали відповідати на запитання про нові запобіжники верховенства права, які частина країн-членів – Франція, Німеччина та Нідерланди – хочуть закласти в майбутні договори про вступ.

Переговорний процес про вступ до ЄС поділений на шість тематичних кластерів, кожен з яких об'єднує кілька розділів законодавства. Перший кластер «Основи» охоплює верховенство права та демократичні інститути – саме його відкривають першим, але закривають останнім, оскільки за ним Брюссель оцінює реальний прогрес країни-кандидата. Другий кластер, про відкриття якого йдеться зараз, стосується внутрішнього ринку: вільного руху товарів, послуг, капіталу та людей. Щоб відкрити будь-який кластер, потрібна одностайна згода всіх 27 держав-членів ЄС.

Попри те що фон дер Ляєн стояла поруч, Зеленський цього разу не повторив своєї вимоги прийняти Україну до ЄС до 2027 року – саме цю ідею очільниця Єврокомісії відхилила під час свого попереднього візиту до Києва в лютому. Європейські чиновники застерігають: конкретна дата вступу послабила б мотивацію України проводити болючі внутрішні реформи, зокрема в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, у червні Угорщина заблокувала спільний лист країн ЄС, потрібний для відкриття наступних кластерів для України та Молдови: прем'єр Петер Мадяр пояснив, що відкривати всі кластери одразу – погана ідея, бо це подасть хибний сигнал країнам Західних Балкан. До слова, того самого дня, коли фон дер Ляєн виступила з новим закликом, вона оголосила про додаткові €1 млрд на розвиток українського виробництва дронів.

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента Україна фінансування Брюссель Угорщина Європейський Союз Урсула фон дер Ляєн євроінтеграція

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