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Зеленський пояснив, як конфлікт із Польщею вплине на вступ України до ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський пояснив, як конфлікт із Польщею вплине на вступ України до ЄС
Зеленський приїхав у Дублін з нагоди початку головування Ірландії в ЄС
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент наголосив: Україна виконала всі зобов'язання, про які її просив Брюссель

Україна очікує одностайної підтримки свого вступу до Європейського Союзу від усіх держав-членів блоку, зокрема від Польщі та Угорщини. Як інформує «Главком», про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в ЄС.

Глава держави наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для просування переговорного процесу щодо членства в ЄС.

«Не зважаючи на Орбана і на все інше, ми зробили все. Я сподіваюся, що Петер Мадяр (угорський прем'єр – «Главком») все це підтримує. Я сподіваюся так само, що польський уряд це підтримує. Я думаю, важливо визначити, що, коли ми всі маємо правила – не просто політичні емоції, а правила – ми маємо зробити те, що ми маємо зробити», – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що реалізація необхідних реформ відбувалася в надзвичайно складних умовах повномасштабної війни. Водночас він нагадав, що Україна сьогодні боронить не лише власну державу, а й безпеку всієї Європи.

Окремо Зеленський прокоментував відносини з Польщею. За його словами, між сусідніми державами можуть існувати історичні суперечності, однак вони не повинні заважати співпраці.

«У нас є певні труднощі в нашій історії. Але більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак, ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, і ми маємо бути одностайні зараз. Ми захищаємо ЄС, ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє. І тому, я думаю, що на питання завжди можна знайти відповіді, якщо ми готові бути сильними сусідами, і якщо хочемо знайти ці відповіді», – зауважив український лідер.

Він також нагадав про проведення Конференції з відбудови України в польському Ґданську, яка, за його словами, засвідчила високий рівень підтримки Києва з боку польської влади та бізнесу. Захід відкрили керівники польського уряду, а участь у ньому взяли тисячі представників бізнесу та міжнародних партнерів, які виявили значний інтерес до проєктів відновлення України.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Україна Польща Європейський Союз Угорщина

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