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Зеленський повідомив, скільки переведень військових відбулося через «Армію+»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, скільки переведень військових відбулося через «Армію+»
Через «Армію+» відбулося вже понад п'ять тисяч переведень військових
фото: Міноборони, depositphotos

Нова функція вже працює для Національної гвардії України

Узгоджено п'ять тисяч рапортів військових про переведення, поданих через застосунок «Армія+». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Хочу зараз відзначити й команду Міністерства оборони України за роботу застосунку «Армія+», який теж уже допомагає у розв’язанні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових. Зокрема, це переведення – питання, яке довго не розв’язувалось. І зараз у Збройних Силах України це вже працює: понад 5 тисяч переведень позитивних є – рапорти погоджені», – зазначив Зеленський.

За його словами, ця функція працює вже для Національної гвардії України, буде й для Державної прикордонної служби.

«Ми будемо й надалі розвивати цифрові сервіси – те, що не тільки прибирає «паперову» армію, але й реально допомагає людям відчувати більше вдячності від держави та більше поваги до себе», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, українські військові можуть змінити місце служби дистанційно, скориставшись функцією онлайн-переведення у застосунку «Армія+». Функція стала доступна в середині листопада цього року.

До слова, у застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». 

Як повідомлялося, в межах програми «Плюси» військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів. 

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Теги: застосунок армія військові Володимир Зеленський

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