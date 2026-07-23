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Виплати на деяких дітей зростуть майже втричі? Рада зареєструвала новий законопроєкт

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Виплати на деяких дітей зростуть майже втричі? Рада зареєструвала новий законопроєкт
Виплати опікунам збільшаться приблизно в 2,7–2,8 раза
фото з відкритих джерел

Законопроект також обмежує час перебування дітей, позбавлених батьківського піклування, в державних установах

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який передбачає передбачає суттєве збільшення виплат на дітей у прийомних сім’ях та під опікою, створення спеціалізованих сімейних форм виховання, а також запровадження цілодобового реагування служб у справах дітей, повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Документ, розроблений Мінсоцполітики, є одним із ключових етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки.

Одним із головних нововведень стане суттєве підвищення фінансової підтримки. Допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також влаштовану в прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, збільшиться приблизно в 2,7–2,8 раза і становитиме від 15 750 до 20 250 грн залежно від віку. Для дітей з інвалідністю виплати зростуть майже втричі – до 24 750 – 29 250 грн. Крім того, вперше запроваджується одноразова допомога у розмірі 36 тис. грн при встановленні опіки, піклування чи влаштуванні дитини в прийомну родину.

Законопроєкт передбачає запровадження цілодобового оперативного реагування служб у справах дітей на повідомлення про загрози дитині, зокрема вночі, у вихідні та святкові дні. Для цього буде переглянуто нормативи чисельності працівників у громадах, врегульовано оплату домашнього чергування та обов'язкове забезпечення фахівців службовим транспортом чи альтернативним перевезенням, засобами зв’язку й комп'ютерною технікою.

Новації також посилюють право дитини на сімейне виховання: час перебування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі обмежать шести місяцями, протягом яких для неї шукатимуть родину. Також законопроєкт забороняє розлучати братів і сестер під час влаштування у сім'ю, передбачає створення спеціалізованих прийомних сімей із наданням житла та залученням помічників, а також забезпечує сплату єдиного соціального внеску за обох прийомних батьків або батьків-вихователів для зарахування страхового стажу.

Серед інших змін – обов'язковий соціальний супровід усиновлювачів протягом першого року, заборона приховувати факт усиновлення від самої дитини, запровадження персональних штрафів для керівників органів опіки за невчасне подання звітів суду, створення центрів захисту дитини за моделлю «Барнахус» та можливість заздалегідь визначати довірену особу на випадок надзвичайних обставин.

«Реалізація законопроєкту дозволить громадам і службам у справах дітей швидше реагувати на випадки загрози для дитини, забезпечити кращу взаємодію між усіма відповідальними органами та посилити підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Головний результат, на який спрямований законопроєкт – аби кожна дитина в Україні мала можливість зростати у безпечному, стабільному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні», – наголосили в міністерстві.

До слова, Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для ясел і дитячих садків – відтепер такі заклади не мусять проєктувати за єдиним типовим зразком. Тепер перелік приміщень, їхню площу та кількість ігрових і спортивних майданчиків визначатимуть не за фіксованим шаблоном, а залежно від місткості конкретного закладу, кількості дітей у групах, їхнього віку та особливостей освітнього процесу. Планування будівель також стало гнучкішим: один простір може виконувати одразу кілька функцій, а його розмір рахуватимуть виходячи з кількості дітей, а не за жорсткими нормативами, як раніше.

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Теги: соцвиплати Верховна Рада законопроєкт діти

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