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Поліція Києва переказала на морські дрони одноденний заробіток усіх працівників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поліція Києва переказала на морські дрони одноденний заробіток усіх працівників
Ударні човни Sea Baby («Морський малюк») уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст
фото з відкритих джерел

Збір на 35 ударних човнів вдалося закрити за 36 год, зібрали всю суму – 297 500 000 грн

Головне управління Нацполіції у місті Києві долучалося до збору на морські дрони Sea Baby. На такі човни перерахували одноденний заробіток усіх працівників. Про це повідомила пресслужба платформи United24.

Столична поліція переказала на дрони 3 247 000 грн. Нагадаємо, що платформа United24, monobank та блогери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков оголосили спільний великий збір на 35 морських дронів Sea Baby Служби безпеки України.

За два дні збору вдалося зібрати всю суму – 297 500 000 грн. Це сталося 23 лютого. Як уточнив співзасновник monobank Олег Гороховський, збір вдалося закрити за 36 год. За його словами, понад 30 українських бізнесів переказали гроші. Водночас точну кількість людей, що долучилися до збору, організатори наразі не називали. Проте Гороховський розповів, що серед благодійників був анонімний донор, який надіслав 10 млн гривень для закупівлі Sea Babies. 

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby («Морський малюк») – розробка СБУ. Як зазначається, морські дрони уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст. Дрон Sea Baby здатен нести 850 кг вибухівки, розганятись до 90 км/год і долати відстань 1000 км. 

Зауважимо, за останні місяці в Україні змінився стратегічний підхід до застосування морських дронів, який робить ставку на створення багаторазових і багатоцільових БПЛА. Оскільки на будівництво великих військових кораблів зараз немає ні грошей, ні часу, було вирішено будувати невеликі безпілотні катери, які можуть атакувати ворога, як єдина команда.

Ударні човни вже змусили російські кораблі відійти в порти базування, після чого зерновий коридор відновив роботу. «Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни», – заявив Малюк.

До слова, наші військові застосували морські дрони типу Sea Baby, аби вразити Кримський міст.

Як відомо, російський флот програв битву за Чорне море дронам СБУ.

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Теги: СБУ гроші поліція

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