Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден залишить по собі «сумну спадщину» – колонка The Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден залишить по собі «сумну спадщину» – колонка The Wall Street Journal
Наступника Байдена чекають складні часи на посаді президента
фото із відкритих джерел

Журналісти The Wall Street Journal вважають, що наступний президент успадкує «роз'єднанішу й пригніченішу» країну, ніж Байден  в 2021 році

Президент Сполучених Штатів Джо Байден піде з посади, залишивши за собою сумну спадщину, вважає автор колонки в The Wall Street Journal. На його думку, Байдену за час перебування на посаді голови Білого дому так і не вдалося згуртувати націю і вирішити низку ключових для країни питань.

«Такою є доля президента, якого більшість американців вважають невдахою, і який впевнено йшов до поразки у «матчі-реванші» з Дональдом Трампом. Це сумне звільнення з президентства, яке могло б бути набагато кращим, якби він виконав свою передвиборчу обіцянку об'єднати країну і стати «переходом» від епохи Трампа», – йдеться у статті.

На думку журналістів, Демпартія на своєму з'їзді вшановуватиме його як «Рузвельта з відтінком Джорджа Вашингтона за «добровільну» відмову від влади». Як пише автор, демократи визнають тріумфом, якщо кандидат Камала Харріс зможе перемогти, але в результаті або вона, або Дональд Трамп успадкує «роз'єднанішу й пригніченішу» країну, ніж Байден отримав у розпорядження, прийшовши до влади в 2021 році.

Зазначимо, кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс візьме участь у двох дебатах із республіканським опонентом Дональдом Трампом. Про це заявили у виборчій кампанії демократів. 

До слова, Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.

Читайте також: Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times
Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп партії вибори у США дебати звільнення Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп перестав вважатися однозначним переможцем президентських перегонів у США
Як вибори у США впливають на мирний план для України
1 серпня, 09:10
Як зазначає CNN, політики тривалий час не могли узгодити дату розмови
Зеленський та Трамп незабаром проведуть телефонну розмову – CNN
19 липня, 08:35
Трамп розповів про послання від Сі під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган
Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху
21 липня, 12:09
Джонсон вважає, що Байден повинен негайно піти у відставку
Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку
22 липня, 01:49
Американці були занепокоєні станом Байдена у останній час
«Приголомшливий» крок Байдена: СNN про причини відмови від президентства
22 липня, 10:10
Трамп та Гарріс зустрінуться на ABC News
Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
24 липня, 16:15
Трамп пообіцяв створити в США запас біткойнів і створити консультативну раду з питань криптовалют
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
28 липня, 03:06
Можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії
Трамп пообіцяв Зеленському домогтися справедливого миру – Politico
5 серпня, 22:50
Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року
Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє
8 серпня, 01:30

Політика

Ілля Пономарьов: Російська опозиція чекає, поки Україна зробить за них брудну роботу
Ілля Пономарьов: Російська опозиція чекає, поки Україна зробить за них брудну роботу
Байден залишить по собі «сумну спадщину» – колонка The Wall Street Journal
Байден залишить по собі «сумну спадщину» – колонка The Wall Street Journal
Як Байден може підтримати наступ України: конгресмен назвав три кроки
Як Байден може підтримати наступ України: конгресмен назвав три кроки
Трамп може програти вибори в одному з ключових штатів через сварку з губернатором
Трамп може програти вибори в одному з ключових штатів через сварку з губернатором
Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню
Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню
Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів
Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
21K
Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст
18K
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?
13K
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
11K
19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua