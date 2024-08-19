Байден залишить по собі «сумну спадщину» – колонка The Wall Street Journal

Журналісти The Wall Street Journal вважають, що наступний президент успадкує «роз'єднанішу й пригніченішу» країну, ніж Байден в 2021 році

Президент Сполучених Штатів Джо Байден піде з посади, залишивши за собою сумну спадщину, вважає автор колонки в The Wall Street Journal. На його думку, Байдену за час перебування на посаді голови Білого дому так і не вдалося згуртувати націю і вирішити низку ключових для країни питань.

«Такою є доля президента, якого більшість американців вважають невдахою, і який впевнено йшов до поразки у «матчі-реванші» з Дональдом Трампом. Це сумне звільнення з президентства, яке могло б бути набагато кращим, якби він виконав свою передвиборчу обіцянку об'єднати країну і стати «переходом» від епохи Трампа», – йдеться у статті.

На думку журналістів, Демпартія на своєму з'їзді вшановуватиме його як «Рузвельта з відтінком Джорджа Вашингтона за «добровільну» відмову від влади». Як пише автор, демократи визнають тріумфом, якщо кандидат Камала Харріс зможе перемогти, але в результаті або вона, або Дональд Трамп успадкує «роз'єднанішу й пригніченішу» країну, ніж Байден отримав у розпорядження, прийшовши до влади в 2021 році.

Зазначимо, кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс візьме участь у двох дебатах із республіканським опонентом Дональдом Трампом. Про це заявили у виборчій кампанії демократів.

До слова, Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.