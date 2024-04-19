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Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
Глава російського МЗС заявив, що країна-агресор не довіряє Україні і Кремль переконаний у необхідності продовжити кровопролитну війну
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров: «Ми не будемо на період переговорів робити будь-яких пауз у бойових діях»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається переривати бойові дії в Україні в разі початку переговорів щодо війни, яку розв'язала. Про це Лавров заявив в інтерв'ю росЗМІ, коментуючи домовленості, які нібито обговорювали в Стамбулі.

«Ми не будемо на період переговорів робити будь-яких пауз у бойових діях. Процес має йти», – заявив Лавров.

Також Лавров згадав, що обговорювали долю Харкова та інших регіонів України.

«Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть по нас бити. Харків тут відіграє важливу роль... Реалії стали іншими: у нас тепер є «чотири споконвічних регіони», – заявив Лавров.

«Гарантії» нібито передбачали, що захоплені частини України, зокрема, окупований півострів Крим і Донбас мають належати Російській Федерації.

«У цьому «стамбульському документі» були гарантії... Межею серйозності вважалася стаття 5-та Вашингтонського договору про створення Північно-Атлантичного альянсу. Дослівно її не стали відтворювати, але там були узгоджені інші кілька форм... Написано було спеціально, що ці гарантії безпеки не поширюються на Крим і Донбас, що, загалом-то, означало, що їх чіпати не можна, а то ніякі гарантії не діють», – заявив Лавров.

При цьому міністр закордонних справ РФ заявив, що попередження про те, що Росія найближчими роками, у разі поразки України, нападе на країни НАТО, є нібито «нагнітанням загрози», «частиною хитромудрого плану вибивання грошей у своїх парламентів на продовження війни».

Глава російського МЗС заявив, що країна-агресор не довіряє Україні і Кремль переконаний у необхідності продовжити кровопролитну війну. «У Росії є повна переконаність у необхідності сьогодні продовжувати «СВО» в Україні», – цитують Лаврова росЗМІ.

Крім того, російський міністр заявив, що у Китаю є ініціатива глобальної безпеки, яка перегукується з думками Кремля. Росія вимагає – заборонити в Україні існування військових баз і навчань за участю третіх країн за винятком випадків згоди всіх «країн-гарантів», зокрема РФ і Китаю.

Як повідомлялося, російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський розповів, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. 

Читайте також: Переговори з Росією?! Це самогубство
Теги: Сергій Лавров переговори

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