Міністр оборони Латвії прибув до Києва

Перший закордонний візит нового очільника оборонного відомства розпочався з України

Новопризначений міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс прибув до Києва зі своїм першим закордонним візитом після вступу на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

У межах візиту латвійський міністр проведе низку зустрічей на високому рівні з українськими посадовцями.

Головною метою переговорів стане подальше зміцнення військового співробітництва між Україною та Латвією. Сторони також планують обговорити участь латвійської промисловості у забезпеченні потреб української оборони.

Окрему увагу буде приділено питанням розвитку спільних проєктів між підприємствами оборонно-промислового комплексу двох держав та створенню спільних виробництв.

У Міністерстві оборони Латвії наголосили, що візит до України став першим закордонним відрядженням Райвіса Мелніса після його призначення на посаду.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом угоду Drone Deal. Документ передбачає довгострокову співпрацю у сфері безпілотних технологій, спільного виробництва та зміцнення оборонних спроможностей. Під час зустрічі сторони також обговорили посилення української протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію, зокрема проти її тіньового флоту.