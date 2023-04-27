Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант

«Сьогодні немає більшості, щоб позбавити Росію місця в ООН»

Постійний представник Республіки Польща при ООН Кшиштоф Щерський в ефірі програми Польського радіо заявив: для того, щоб позбавити Росію членства в ООН, потрібна одностайність усіх країн. Він підкреслив, що поки такий сценарій неможливий, але не виключено, що в майбутньому ця ситуація зміниться.

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Кшиштоф Щерський в ефірі Польського радіо сказав, що наразі неможливо позбавити Росію членства в ООН. «Росію не обирали до Ради Безпеки ООН і не головували в ній. Це пов'язано з законом. Щоб це змінити, потрібно змінити Статут ООН, а для цього потрібна одностайність, – підкреслив він.

«Сьогодні немає більшості, щоб позбавити Росію місця в ООН. Особисто я вважаю, що російський імперіалізм потрібно засудити і змінити світовий порядок», – додав він.

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Однак гість Польського радіо зазначив, що в майбутньому все може змінитися. «Може бути ситуація, коли ми дійдемо до цього моменту. Дивлячись на злочини Росії в Україні, ми можемо спостерігати ситуацію, коли держави все ж визнають, що світовий порядок потребує перебудови, – оцінив він.

Нагадаємо, Сергій Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США. Глава МЗС країни-агресора звинуватив США у нібито спробі утвердити панування через покарання неслухняних. «Незгодних заносять до чорних списків за принципом: хто не з нами, той проти нас», – зазначив Лавров. Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.