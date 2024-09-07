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Зеленський дорікнув союзникам у зволіканні з відправками ракет дальнього радіуса – The Telegraph

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський дорікнув союзникам у зволіканні з відправками ракет дальнього радіуса – The Telegraph
Зеленський звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії
фото: скріншот

Україна неодноразово зверталася до Великої Британії, США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса. Таку заяву глава держави зробив під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, пише The Telegraph.

Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.

«І це (обмеження на використання зброї, - «Главком» ) стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо, що це неправильно, що є такі кроки», – повідомив Зеленський.

Україна неодноразово зверталася до Великої Британії, США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії, що постачаються Заходом, для завдання ударів по аеродромах, пускових установках, складах боєприпасів і пального, а також командних і контрольних пунктах на російській території.

Нагадаємо, майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї. 

Як повідомлялося, Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму понад $200 млн. Ці ракети призначені для захисту від російських ударних дронів та бомбардувань, що значно посилить протиповітряну оборону України.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив,  що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На сторінках Зеленського та Шольца в Instagram з'явилось спільне фото та короткий допис трьома мовами – англійською, українською та німецькою.

Теги: США Велика Британія зброя ракета Володимир Зеленський

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