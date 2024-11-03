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У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні
У США вручили нагороди святого Пантелеймона
Фото: Укрінформ

В Америці відбулась церемонія вручення «Ордена Св'ятого Пантелеймона»

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження відзнаками громадської ініціативи «Орден Святого Пантелеймона» для американського лікаря та благодійної організації, які внесли значний вклад у розвиток медицини в Україні.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, орден отримали американський пластичний хірург Мінодж Абрахам та неприбуткова організація Project CURE, що спеціалізується на постачанні медичного обладнання. Вручення ордена здійснив виконавчий директор організації Дуглас Джексон.

Нагороди переможцям в Українському інституті Америки вручив голова Світової федерації українських лікарських товариств, професор Львівського медуніверситету Андрій Базилевич.

«Орден Святого Пантелеймона традиційно вручали найкращим українським лікарям, але торік цю ідею вирішили поширити за межі України, оскільки з початком повномасштабної війни дуже велика допомога почала надходити до українських лікарень з інших країн», - розповіла в коментарі Укрінформу президентка закордонної ради США «Ордена Святого Пантелеймона» Тетяна Тимків.

До американської ради увійшло 12 членів від відомих українських організацій у різних штатах США.

«Нашим завданням було ідентифікувати лікарів, медиків, меценатів чи організації, які допомагають Україні у сфері медицини», – пояснила Тимків.

За словами представниці, було запропоновано багато кандидатур, «і всі вони є гідними людьми».

В результаті голосування нагороду отримав доктор Абрахам, який очолює комітет ініціативи Face to Face при Американській академії пластичної та реконструктивної хірургії.

На початку війни фахівці Face to Face усвідомили, що Україні знадобиться їхня допомога через ймовірні поранення.

Благодійна організація «Разом для України», що базується в Нью-Йорку, допомогла їм встановити зв’язок з нашою країною та організувати поїздку.

Команда лікарів працювала в західних регіонах України, надаючи допомогу близько ста пацієнтам – як військовим, так і цивільним, які отримали серйозні травми обличчя.

Project CURE – неприбуткова організація, яка надає допомогу понад 130 країнам світу.

Вона розпочала співпрацю з Україною ще до повномасштабного вторгнення.

Як зазначила Тимків, ця організація постачає в Україну медичну допомогу контейнерами, зокрема сучасне медичне обладнання для операційних.

З початку великої війни вона надала Україні допомогу на суму 50 мільйонів доларів.

Нагорода за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є найвищою громадською відзнакою, яка вручається за значні досягнення в галузі охорони здоров’я, а також в духовному та фізичному розвитку українського суспільства. У 2009 році Міністерство охорони здоров’я України вперше вручило цю нагороду, названу на честь покровителя лікарів, особам, які досягли видатних результатів та зробили внесок у розвиток охорони здоров’я і медичної науки. Цього літа в Києві, в День медичного працівника та День цілителя Пантелеймона, відбулося нагородження найкращих медичних працівників України.

До слова, США передадуть Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Зауважимо, уряд Швеції вирішив надати Україні підтримку в розмірі 63 мільйонів євро. Цей транш буде виділено в рамках попередніх пакетів військової допомоги. Відповідна уява опублікована на сайті шведського уряду.

Що потрібно пам'ятати про допомогу Україні у 2025 році.

Теги: озброєння поранення орден пластичний хірург Україна США

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