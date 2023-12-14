Радник нового президента Аргентини має тюремне татуювання російською

Політик взяв слова для татуювання із книги «Російська кримінальна енциклопедія татуювань»

На руці Сантьяго Капуто, радника нового аргентинського президента Хав'єра Мілея, помітили тюремне татуювання російською мовою. Про це пише Noticias.

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На татуювання Капуто звернули увагу користувачі соцмереж. На руці політика написано (мовою оригіналу): «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».

За даними видання, ці слова він узяв із книги «Російська кримінальна енциклопедія татуювань», яку йому подарував друг. У книзі наведено сотні фотографій російських злодіїв та пояснення до кожного татуювання.

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В інтерв'ю Noticias Капуто не пояснив, навіщо зробив собі тюремне татуювання та чому саме російською мовою. Видання зазначає, що спосіб життя, який веде Сантьяго Капуто, не можна назвати здоровим: він багато курить, мало спить і приділяє майже весь свій час мотоциклам.

Нагадаємо, 19 листопада Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%.