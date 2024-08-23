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Економічний успіх Норвегії: Bloomberg розкрило новий секрет процвітання країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Економічний успіх Норвегії: Bloomberg розкрило новий секрет процвітання країни
Економіка Норвегії демонструє найвищі за 15 років процентні ставки
фото із відкритих джерел

Економіка Норвегії зростає третій квартал поспіль

Норвегія продемонструвала третій поспіль квартал економічного зростання завдяки відновленню купівельної спроможності населення та слабкій національній валюті, що сприяло збільшенню експорту. ВВП країни зросло на 0,1% у другому кварталі порівняно з попереднім періодом. Про це пише Bloomberg.

«Норвезька економіка фіксує третій квартал поспіль зростання, оскільки відновлення купівельної спроможності сприяло покупці автомобілів, а слабка крона підтримала експорт», – вважають журналісти.

За даними Статистичного управління Норвегії, основний внутрішній валовий продукт, який виключає нафтогазову галузь і судноплавство, у другому кварталі 2024 року зріс на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями. Це трохи нижче за прогнозовані 0,2%, які очікували як центральний банк країни, так і опитані економісти. 

Такі результати показують, що Норвегія, багата на енергетичні ресурси, справляється з наслідками високих процентних ставок, незважаючи на відкладення пом'якшення монетарної політики центральним банком. Відновлення споживання пов'язане із уповільненням інфляції та зростанням заробітної плати, що перевищує 5%, що підтримує купівельну спроможність населення. У той же час низький курс крони, що на мінімальних рівнях за останні чотири роки, сприяє зростанню попиту на норвезький експорт та активному розвитку туристичного сектора.

Витрати домогосподарств збільшилися на 1,6% за квартал, чому сприяв «значний стрибок» у покупках автомобілів, згідно зі звітом Статистичного управління.

До слова, Норвегія починає запасати зерно, посилаючись на пандемію, війну та зміну клімату.Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це рішення необхідним.Повідомляється, що угоду про зберігання 30 тис. тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії. Пшениця, що належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися компаніями у сховищах по всій країні.

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Теги: економіка експорт ВВП Норвегія населення

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