Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС

Позбавлення мільйонів людей електрики, води та опалення взимку – це жорстоко й нелюдяно

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на сьогоднішню хвилю атак Росії по українській інфраструктурі.

«Рішуче засуджую поновлені злочинні напади Росії на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові блекаути, у тому числі в Молдові», – написав Боррель у своєму Twitter.

За його словами, «позбавлення мільйонів [людей] електрики, води та опалення взимку – це жорстоко й нелюдяно». Окремо Боррель запевнив, що підтримка України та Молдови з боку Євросоюзу не стане слабшою.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.