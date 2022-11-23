Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС
Боррель рішуче засудив злочинні напади Росії
фото з відкритих джерел

Позбавлення мільйонів людей електрики, води та опалення взимку – це жорстоко й нелюдяно

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на сьогоднішню хвилю атак Росії по українській інфраструктурі.

«Рішуче засуджую поновлені злочинні напади Росії на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові блекаути, у тому числі в Молдові», – написав Боррель у своєму Twitter.

За його словами, «позбавлення мільйонів [людей] електрики, води та опалення взимку – це жорстоко й нелюдяно». Окремо Боррель запевнив, що підтримка України та Молдови з боку Євросоюзу не стане слабшою.

Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС фото 1

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Читайте також: «Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
Теги: інфраструктура енергетика росія обстріл Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів у столиці
Ракетний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки
Сьогодні, 19:55
Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома
Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів
Сьогодні, 19:02
Наразі у медзакладі залишається шість хворих
Обстріл рашистами лікарні на Запоріжжі: оприлюднено нові деталі
Сьогодні, 21:43

Політика

Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС
Ракетна атака Росії: Боррель запевнив Україну в підтримці ЄС
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
Прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ: подробиці
Прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ: подробиці
Лукашенко заговорив про можливий розвал Росії
Лукашенко заговорив про можливий розвал Росії
«Берлін хотів, щоб Україна «швидко впала»: Німеччина відреагувала на заяву Джонсона
«Берлін хотів, щоб Україна «швидко впала»: Німеччина відреагувала на заяву Джонсона
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Від Зеленського цього не чекали
139K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
81K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
58K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
58K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
57K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту