Азербайджан викликав посла РФ через удар по Socar на Миколаївщині

Socar в Миколаївській області після російського обстрілу

Російські атаки на об'єкти азербайджанської компанії в Україні мають системний характер

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та вручило йому ноту протесту через удар російського безпілотника по автозаправній станції Socar у Миколаївській області.

Як повідомили в азербайджанському зовнішньополітичному відомстві, під час зустрічі російській стороні висловили рішучий протест, пише «Главком».

«Було висловлено рішучий протест щодо удару безпілотника, здійсненого ввечері 5 липня по заправній станції SOCAR, розташованій у Миколаївській області України», – йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

У компанії Socar уточнили, що російські війська атакували автозаправний комплекс у селі Нечаяне Миколаївської області трьома ударними безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок влучань було пошкоджено будівлю АЗК.

«Завдяки превентивним безпековим заходам, чіткому слідуванню інструкціям повітряної тривоги та наявності захисної споруди вдалося уникнути найгіршого — на момент удару всі перебували в укритті, тому обійшлося без людських жертв», – наголосили у компанії.

У Socar також зазначили, що саме наявність укриття на території автозаправного комплексу дозволила уникнути жертв серед працівників та відвідувачів.

Водночас у Баку наголосили, що останній удар не є поодиноким випадком. «Продовження подібних інцидентів, попри неодноразові попередження, свідчить про те, що напади здійснюються навмисно», – заявили в МЗС Азербайджану.

За даними азербайджанської сторони, раніше російських ударів також зазнали газорозподільна компресорна станція та нафтобаза Socar в Одеській області, що призвело до значних матеріальних збитків і поранення працівників компанії. Крім того, були пошкоджені будівля посольства Азербайджану в Києві та почесного консульства в Харкові.

У МЗС Азербайджану закликали Росію провести всебічне розслідування всіх згаданих інцидентів, надати офіційні пояснення та забезпечити виконання міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних об'єктів і дипломатичних представництв.